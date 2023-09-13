طرق بسيطة وفعّالة لكبح "الشهيّة المفتوحة"

يحاول الكثير من الأشخاص السيطرة على الجوع من خلال الحدّ من كمية الطعام المتناوَلة، ولكن إذا كنت تشعر بالحاجة لتناول الشوكولاتة مباشرة بعد الأكل، فذلك ليس له علاقة بالجوع، بل هناك دافع آخر لتناول الطعام ويتعلّق بالشهية.

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ونشرت صحيفة "ذا تلغراف" في تقرير بعض الطرق البسيطة والفعّالة التي تساعد في تنظيم الجوع خلال النهار من خلال تقليل الطلب على السكريات، ومن بينها:



- الابتعاد عن الأطعمة التي ترفع معدل السكر في الدم والدوبامين، إذ يمكن أن يساعد التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم في تقليل تأثير السكر في الجسم، وهو أمر أساسي لتحسين وظائف المخ وتنظيم الشهية.



- تناول الألياف إلى جانب الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع، فذلك يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، فتناول طبق كبير من السلطة يحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم التي ستسببها الوجبة الرئيسة كالبيتزا مثلاً، كما أن تناول الحلوى المفضّلة مباشرةً بعد وجبة غداء مليئة بالألياف سوف يخفّف من تأثير السكر في الدم.



- الأحماض الدهنية: تستجيب الخلايا العصبية التي تستشعر السكر في الأمعاء أيضاً للأحماض الدهنية الأساسية، فيمكن مكمّلات الأحماض الدهنية أوميغا 3 أن تطلق الدوبامين عبر الخلايا العصبية في الأمعاء، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.



- ساعات النوم وجودته: لنوعية ومدة النوم تأثير في الرغبة الشديدة في تناول السكر، فهناك زيادة بنسبة 15% في هورمون الجوع وانخفاض بنسبة 15% في هورمون الشبع يمكن ملاحظتها مع قلّة النوم.



لذا فإن الحصول على سبع ساعات من النوم الجيد يمكن أن يقلّل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.