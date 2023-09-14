دراسة تخالف الأدبيات الطبية... ارتجاع حمض المريء لا يرتبط بالسرطان

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أظهر بحث جديد في معهد كارولينسكا بالسويد، أن غالبية المرضى بارتجاع حمض المريء ليس لديهم خطر أعلى للإصابة بالسرطان.وتخالف هذه النتيجة الربط المعروف في الأدبيات الطبية بين ارتجاع حمض المريء وسرطان المريء، وفق "مديكال إكسبريس".وتمتاز الدراسة الجديدة بأنها واسعة النطاق، حيث أجريت في 3 دول هي السويد والدنمارك وفنلندا، وشملت بيانات 285 ألف مريض بارتجاع حمض المريء، تم فحصهم بالمنظاروقارن الباحثون خطر الإصابة بسرطان المريء مع الأفراد من عامة السكان المتطابقين حسب العمر والجنس، وفي نفس الفترة في البلدان الـ 3.ولم تُلاحظ أي زيادة في خطر الإصابة بسرطان المريء في المرضى الذين يعانون من ارتجاع حمض المريء، ويُخشى من تأثير الغشاء المخاطي للمعدة لديهم.وقال الباحث الرئيسي في الدراسة داغ هولمبرغ: "هذه نتيجة مرضية لأن مرض الارتجاع هو حالة شائعة جداً، وقد وجدنا أن معظم المرضى لديهم غشاء مخاطي طبيعي تماماً عند فحص المعدة بالمنظار".