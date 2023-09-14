30
o
بيروت
33
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة تخالف الأدبيات الطبية... ارتجاع حمض المريء لا يرتبط بالسرطان
Lebanon 24
14-09-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر بحث جديد في معهد كارولينسكا بالسويد، أن غالبية المرضى بارتجاع حمض المريء ليس لديهم خطر أعلى للإصابة بالسرطان.
وتخالف هذه النتيجة الربط المعروف في الأدبيات الطبية بين ارتجاع حمض المريء وسرطان المريء، وفق "مديكال إكسبريس".
Advertisement
وتمتاز الدراسة الجديدة بأنها واسعة النطاق، حيث أجريت في 3 دول هي السويد والدنمارك وفنلندا، وشملت بيانات 285 ألف مريض بارتجاع حمض المريء، تم فحصهم بالمنظار
وقارن الباحثون خطر الإصابة بسرطان المريء مع الأفراد من عامة السكان المتطابقين حسب العمر والجنس، وفي نفس الفترة في البلدان الـ 3.
ولم تُلاحظ أي زيادة في خطر الإصابة بسرطان المريء في المرضى الذين يعانون من ارتجاع حمض المريء، ويُخشى من تأثير الغشاء المخاطي للمعدة لديهم.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة داغ هولمبرغ: "هذه نتيجة مرضية لأن مرض الارتجاع هو حالة شائعة جداً، وقد وجدنا أن معظم المرضى لديهم غشاء مخاطي طبيعي تماماً عند فحص المعدة بالمنظار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
09:02 | 2023-09-13
13/09/2023 09:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمورُ حُسِمت في عين الحلوة.. ماذا سيجري خلال السَّاعات المُقبلة؟
Lebanon 24
الأمورُ حُسِمت في عين الحلوة.. ماذا سيجري خلال السَّاعات المُقبلة؟
03:00 | 2023-09-14
14/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
17:06 | 2023-09-13
13/09/2023 05:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة جديدة ضربها زلزال... وهذه المعلومات الأوليّة بشأن قوّته
Lebanon 24
دولة جديدة ضربها زلزال... وهذه المعلومات الأوليّة بشأن قوّته
10:35 | 2023-09-13
13/09/2023 10:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة عنيفة" جداً في عين الحلوة.. هذه أبرز تفاصيل الإشتباكات الأخيرة
Lebanon 24
"ليلة عنيفة" جداً في عين الحلوة.. هذه أبرز تفاصيل الإشتباكات الأخيرة
15:00 | 2023-09-13
13/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2023-09-14
علامات خطيرة.. إذا شعرتم بهذه الأعراض اتصلوا بالإسعاف فوراً!
03:12 | 2023-09-14
احذروا... أضرار جسيمة مرتبطة باستنشاق منتجات التنظيف المنزلية
02:00 | 2023-09-14
فيروس مميت ويسبب تلفاً في الدماغ... إليكم أهم المعلومات عن "نيباه"
01:00 | 2023-09-14
إصابة الرضّع والأطفال بكورونا تزيد خطر السكري من النوع الأول لديهم
23:30 | 2023-09-13
التعرض لمعدن "الرصاص" أكثر فتكا من التدخين أو الكوليسترول... اليكم الاسباب
23:00 | 2023-09-13
تحدث صدمة للجسم.. هل الحمية العسكرية آمن؟
فيديو
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
14/09/2023 13:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
14/09/2023 13:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
14/09/2023 13:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24