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صحة

علامات خطيرة.. إذا شعرتم بهذه الأعراض اتصلوا بالإسعاف فوراً!

Lebanon 24
14-09-2023 | 04:00
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في كثير من الأحيان لا يدرك الناس أنهم مصابون بنوبة قلبية، إما لأنهم لا يعرفون العلامات المبكرة، أو لأنهم لا يعتبرونها خطيرة بما يكفي للاتصال بجهات الإسعاف.

إذ قال طبيب القلب دون أدامسون: "لا تخطئوا، النوبة القلبية حالة طبية طارئة وتستوجب الاتصال الفوري بالإسعاف".
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وفي ما يلي العلامات التي يجب أن الانتباه لها:
- الألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه.
- انتشار الألم إلى الذراعين، وخاصة الذراع اليسرى أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو البطن.
- يمكن أيضا أن تشعر بضيق التنفس، والدوار، والدوخة، والتعرق، والسعال المفرط.

في كثير من الأحيان، لا يُنظر إلى النوبات القلبية على أنها مشكلة صحية تهدد النساء على اعتبار أن نسب الإصابة مرتفعة أكثر بين الرجال.

إلا أن النساء معرضات بعد انقطاع الطمث لخطر متزايد لأنهن ينتجن كميات أقل من هرمون الإستروجين الصديق للقلب.

ويمكن أن يزيد نمط الحياة مثل التدخين واتباع نظام غذائي غني بالدهون وزيادة الوزن أيضا من فرص الإصابة بنوبة قلبية.

كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أيضا أكثر عرضة للإصابة.

تعد الأنظمة الغذائية الصحية والفحوصات الروتينية لضغط الدم والكوليسترول والحفاظ على وزن صحي من بين الخطوات الوقائية التي يمكنك اتخاذها.
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