فيروس مميت ويسبب تلفاً في الدماغ... إليكم أهم المعلومات عن "نيباه"

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عادت المخاوف بشأن تفشي فيروس "نيباه" النادر، وذلك بعدما أعلنت ولاية كيرالا الهندية إغلاق مدارس وشركات، وعزل عدة قرى، بعد تسجيل حالتي وفاة.وأعلنت السلطات الصحية بولاية كيرالا جنوبي الهند، الثلاثاء، أن "شخصًا بالغا وطفلا نقلا إلى المستشفى، بعد إصابتهما بالفيروس، فيما خضع أكثر من 130 لفحوصات، للاشتباه في إصابتهم"، بحسب وكالة "رويترز".وتوفي شخص نهاية الشهر الماضي، فيما توفي آخر في أيلول الجاري، بسبب الإصابة بالفيروس المميت، الذي يحدث تلفًا في المخ.وأعلنت السلطات الهندية "العزل" في 7 قرى بمدينة كوزيكود، بالإضافة إلى إغلاق مدرسة وبنوك وهيئات أخرى.ويعد التفشي الحالي هو الرابع للفيروس في ولاية كيرالا منذ 2018، وتوفي 21 شخصًا من بين 23 مصابًا خلال هذه الفترة.تعرّف منظمة الصحة العالمية "نيباه" بأنه "مرض ناشئ حيواني المصدر، ينتشر في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، حيث تنتشر على نطاق واسع خفافيش الفاكهة من فصيلة الثعالب الطائرة، التي تمثل المضيف الطبيعي للفيروس".اكتُشف المرض لأول مرة عند تفشيه في ماليزيا عام 1998، ومن ثم تفشى في أجزاء من آسيا (الهند وبنغلاديش وسنغافورة).تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية تحذر فيه من ظهور وباء خطير يمكن أن يفتك بأعداد كبيرة جدا من البشر في حال انتشاره في العالم انطلاقا من الصين.ويمكن أن ينتقل المرض بواسطة الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة بالعدوى، أو استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة، أو من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بعدوى المرض.واتخذت "الفاشيات" السابقة نمطاً موسمياً، اندلعت بموجبه خلال فصلي الشتاء والربيع، وارتبطت بعدة عوامل، مثل موسم تكاثر الخفافيش، وزيادة طرحها للفيروسات، وحلول موسم حصاد الفاكهة.