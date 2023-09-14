Advertisement

صحة

إليكم كيفية الحفاظ على صحة البشرة في الخريف

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1107472-638303124969914751.jpg
Doc-P-1107472-638303124969914751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت تأثير العوامل الخارجية يصبح الجلد في الخريف أكثر جفافا وعرضة للتلف، فكيف نحافظ على صحة البشرة بصورة صحيحة؟.
 
قالت الدكتورة "ألكسندرا فيليوفا" أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل:" من أجل استعادة التوازن المائي يجب استخدام كريمات ومستحضرات خاصة وشرب كمية أكثر من الماء واستخدام أجهزة ترطيب الهواء في البيت والعمل".
Advertisement

وبالإضافة إلى ذلك يجب إدخال تعديلات على النظام الغذائي، بحيث ترتفع فيه نسبة المنتجات الغنية بمضادات الأكسدة- الفواكه والخضروات والثمار التي تحمي الجلد من التلف. وكذلك منتجات محتوية على أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، كالأسماك البحرية الدهنية والأفوكادو والزيوت النباتية، التي تجعل البشرة جاهزة للوقاية من التأثيرات البيئية السلبية.

وتنصح الطبيبة بالحذر من عمليات تنظيف الجلد في الخريف وبعدم استخدام الماء الساخن جدا في غسل الوجه، لأنه يزيل الطبقة الواقية من الجلد بسرعة ويجعله أكثر عرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، من المهم حماية البشرة من أشعة الشمس باستخدام منتجات SPF، التي يجب استخدامها على مدار السنة. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-09-14
12:00 | 2023-09-14
11:00 | 2023-09-14
08:00 | 2023-09-14
04:00 | 2023-09-14
03:12 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24