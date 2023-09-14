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صحة

لتخفيف الصداع النصفي دون أي آثار جانبية... نصيحة منزلية بسيطة

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:57
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يمكن أن يستمر الصداع النصفي لساعات أو حتى لأيام، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض غير مريحة مثل تصلب الرقبة والتعب.

وفي حين أن مسكنات الألم والأدوية الموصوفة، عادة ما تكون هي الملجأ الأول للمرضى، فقد شارك أحد الأطباء نصيحة ليس لها أي آثار جانبية على عكس الأدوية.
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وكشف الدكتور كونال سود، طبيب الألم الحاد والمزمن المعتمد من البورد، عن علاج للصداع النصفي يمكنك القيام به وأنت مرتاح في منزلك.

وفي مقطع انتشر على تطبيق "تيك توك"، حصد 6.5 مليون مشاهدة، أوضح الطبيب كيف يمكن أن يساعد نقع قدميك في الماء على تخفيف الألم الشديد.

وقال الطبيب: "إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فإليك الحيلة التي ليس لها أي آثار جانبية وقد تساعدك - نقع قدميك في الماء الساخن".

وأوضح أن الماء الساخن يمكن أن يساعد في توسيع الأوعية الدموية في قدميك، وسحب الدم من رأسك. وعندما يتم سحب الدم بعيدا عن مكان الإصابة بالصداع النصفي، فقد يقلل ذلك من الألم الذي تعاني منه.

وأضاف سود: "سيؤدي ذلك إلى توسيع الأوعية الدموية في قدميك، و سحب الدم، ما سيخفف الضغط على الأوعية الدموية المسببة للصداع النصفي، و بالتالي تخفيف الألم". (RT)
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