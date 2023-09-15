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صحة
تُعاني من مرض "غريب": الشعر يغطي جسد ابنة العامين.. إليكم قصتها (صور)
Lebanon 24
15-09-2023
|
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انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة ماليزية، تبلغ من العمر عامين، تعاني من مرض نادر يسبب في تغطية جسدها بالكثير من الشعر.
وبعد لقائها بملوك ماليزيا، الذين أطلقوا عليها لقب "الطفلة من السماء"، أوضح والدها رولاند جيمباي، أنه "ما زال حائراً من أمر مرض ابنته، كاشفاً أنها ولدت مصابة بـ "متلازمة المستذئب"، وهي حالة تعرفها المكتبة الوطنية للطب بأنها "نمو الشعر الزائد في أي مكان على الجسم".
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ويُعرف فرط الشعر أيضًا باسم "متلازمة المستذئب"، وهو نادر للغاية، حيث تم تسجيل أقل من 100 حالة منذ العصور الوسطى، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".
ومع ذلك، فإن معاناة الطفلة لم تمنعها من التواصل مع حكام الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وأضاف جيمباي، الذي يأمل أن تتمكن عائلته من مقابلة "الزوجين الملكيين مرة أخرى إن أمكن": "لقد طلب مني الملك أن أعتني بها لأنها نعمة من الله".(lbci)
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