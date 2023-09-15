Advertisement

صحة

إصابات الرأس... حتى الخفيفة منها تهدد بسكتة دماغية

Lebanon 24
15-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1107767-638303834776768428.jpg
Doc-P-1107767-638303834776768428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد بحث جديد بأنه حتى إصابة الرأس الخفيفة، قد تجعل الإنسان عرضة للإصابة بسكتة دماغية في وقت لاحق من الحياة.

ووجدت الدكتورة هولي إلسر، طبيبة الأعصاب في مستشفى جامعة بنسلفانيا، أن من تعرضوا لإصابة في الرأس كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32%.
Advertisement

في حين أن من تعرضوا لإصابتين أو أكثر في الرأس، كانوا أكثر عرضة بنسبة 94%.

وبحسب "هيلث داي"، تشير النتائج إلى أن الوقاية من إصابات الرأس أمر بالغ الأهمية، كما أن مراقبة المصابين بإصابات في الرأس بحثاً عن علامات السكتة الدماغية أمر ضروري.

ولدراسة الارتباط بالسكتة الدماغية، حلل البحث بيانات من دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات التي شارك فيها أكثر من 12800 من البالغين الأميركيين.

ولم تتعرض هذه العينة لإصابة في الرأس أو سكتة دماغية عندما بدأت الدراسة في عام 1987.

وقد تعرض أكثر من 2100 منهم لإصابة في الرأس خلال فترة الـ 30 عاماً التالية، وكان حوالي 73% منها طفيفاً، وأصيب أكثر من 140 شخصاً منهم بسكتة دماغية.

ووجد البحث أن التعرض لإصابة واحدة في الرأس يزيد خطر السكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 32%، بينما تزيدها الإصابة مرتين بنسبة 94% خلال 30 عاماً لاحقة.

والسكتة الدماغية الإقفارية هي النوع الأكثر شيوعاً من السكتات الدماغية، وتحدث بسبب انسداد في الأوعية التي تزود الدماغ بالدم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-09-15
14:00 | 2023-09-15
11:08 | 2023-09-15
10:00 | 2023-09-15
06:04 | 2023-09-15
03:34 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24