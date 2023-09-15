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صحة

إحذروا... هذا السبب قد يكون وراء الانتشار السريع لسرطان شائع!

Lebanon 24
15-09-2023 | 23:00
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حدثت زيادة سريعة في معدلات الإصابة بسرطان الحنجرة في الغرب على مدى العقدين الماضيين، لدرجة أن البعض وصفه بالوباء.

ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في الإصابة  بنوع معين من سرطان الحنجرة يسمى السرطان الفموي البلعومي.
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وكشف الخبراء أن السبب الرئيسي لهذا السرطان هو فيروس الورم الحليمي البشري "HPV"، والذي يعد أيضا السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.

وأصبح السرطان الفموي البلعومي أكثر شيوعا من سرطان عنق الرحم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتصال الجنسي.
 
وبالنسبة للسرطان الفموي البلعومي، فإن عامل الخطر الرئيسي هو عدد الشركاء الجنسيين بالدرجة الأولى، وممارسة الجنس عن طريق الفم. (روسيا اليوم)
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