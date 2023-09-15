إحذروا... هذا السبب قد يكون وراء الانتشار السريع لسرطان شائع!

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حدثت زيادة سريعة في معدلات الإصابة بسرطان الحنجرة في الغرب على مدى العقدين الماضيين، لدرجة أن البعض وصفه بالوباء.ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في الإصابة بنوع معين من سرطان الحنجرة يسمى السرطان الفموي البلعومي.وكشف الخبراء أن السبب الرئيسي لهذا السرطان هو فيروس الورم الحليمي البشري "HPV"، والذي يعد أيضا السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.وأصبح السرطان الفموي البلعومي أكثر شيوعا من سرطان عنق الرحم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتصال الجنسي.