كيف تعرقل السجائر الإلكترونية نشاط جهاز المناعة؟

توصل فريق بحثي من جامعة برمنغهام البريطانية إلى أن دخان السجائر الإلكترونية يعطل عمل خلايا الدم البيضاء من نوعية "العدلات"، التي تعدّ خط الدفاع الأول عن جسم الانسان في مواجهة الأمراض والعدوى.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها دورية "الحساسية والمناعة السريرية" (Journal Of Allergy and Clinical Immunology)، سحب الباحثون عينات دم من متبرعين أصحاء غير مدخنين، ثم عُرّضت خلايا الدم البيضاء في هذه العينات لأربعين نفخة من دخان السجائر الإلكترونية، وتمثل هذه الكمية معدل التعرض اليومي المحدود للدخان. وخلال التجربة، عرّض الفريق البحثي نصف عينات الدم لدخان مشبع بالنيكوتين، والنصف الآخر لدخان يحتوي على بدائل خالية من النيكوتين.

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