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صحة

مع بداية العام الدراسي.. نصائح لصحة الطفل

Lebanon 24
16-09-2023 | 01:00
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مع بدء العام الدراسي، يتطلّع العديد من الأهل إلى تأمين طعام أطفالهم المدرسي ليكون صحياً ومغذّياً، لكنّهم يغفلون عن الطعام غير الصحّي في بعض الكافيتيريات  ويقعون تحت طائلة تأثيره السلبيّ على صحّة الطفل ونموّه. لذلك كان من المهّم الانتباه إلى نوعية ومصدر الطعام الذي يُقدّم لأطفالنا.
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إليكم بعض الأفكار لوجبات سريعة: 

-شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني
-نصف كوب من الحمص بالطحينة مع جزر أو خيار
-ربع كوب من بذور عباد الشمس أو المكسّرات
-ربع كوب من المشمش المجفّف
-كرز، أو زبيب (من دون سكّر مضاف)
-جبنة بيضاء أو زبادي يونانيّ مع فواكه كالعنب
-التوت الأزرق أو الفراولة
- قطعة خبز صغيرة من القمح الكامل مدهونة بزبدة الفول السوداني.
 
إليكم بعض النصائح لإعداد وجبة صحية:

-دمج أيّ فاكهة طازجة أو نوعين من الخضار، كالجزر، أو الخيار، أو البروكلي، أو شرائح الفلفل الحلو.
-اختيار أيّ نوع من البروتين الصحيّ كالفاصوليا، أو الإدامامي، أو المكسّرات النيّة، أو البذور، أو زبدة الفول السوداني، أو الحمص، أو اللحمة قليلة الدسم، أو شرائح الدجاج المشوي، أو البيض المسلوق.
-اختيار أنواع النشويات المعقّدة كالحبّة الكاملة (معكرونة الحبوب الكاملة، وخبز القمح الكامل، والبسكويت أو الكعك المخبوز بالقمح الكامل، والأرز البنّي، والكينوا، والشوفان المقطّع، وغيرها من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف التي تساعد في السيطرة على الجوع والشبع لوقت أطول).

وفي المحصلة، علينا ألا ننسى أهمية النشاط البدني للطفل وممارسته لرياضة اليوغا، لكونها تزيد من نسبة حرق الدّهون ومعدّل التركيز لديه خلال اليوم، فضلآً عن شرب المياه لإعادة السوائل المفقودة خلال المهام اليومية.
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