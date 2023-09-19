Advertisement

صحة

تجنبوها... أطعمة تحفز ظهور حب الشباب

Lebanon 24
19-09-2023 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1108868-638307211157089120.jpg
Doc-P-1108868-638307211157089120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسباب عديدة تؤدي لظهور حب الشباب والتهابات الجلد، بينها التغيرات الهرمونية في الجسم والإفراط في تناول السكر وعدم العناية بالنظافة.


وتشير الدكتورة ناتاليا كوزلوفا أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، إلى أن هناك أطعمة تحفز ظهور حب الشباب، من خلال تحفيز عمل الغدد الدهنية، مثل حليب البقر. لأن الأبقار خلال فترة الحمل تنتج هرمونات خاصة تنتقل إلى الحليب، وعند ارتفاع مستوى هذه الهرمونات في جسم الإنسان يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب.
Advertisement

 
وبالإضافة إلى ذلك، يحفز السكر والكربوهيدرات إنتاج الغدد الدهنية، لذلك يمكن أن يظهر حب الشباب لدى الأشخاص الذين يفرطون في تناول المياه الغازية المحلاة والخبز الأبيض والأرز الأبيض والشوكولاتة والفطائر.

ويمكن تنظيم مستوى السكر في الدم بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية مثل الشوفان والبقوليات والتفاح والجزر.

ووفقا لها، غالبا ما يشخص لدى الأشخاص الذين يعانون من حي الشباب انخفاض مستوى مضادات الأكسدة، مثل فيتامين Е والسيلينيوم. لذلك من أجل رفع مستواها يجب تناول اللوز والفول السوداني والمكسرات البرازيلية.

وتشير الطبيبة، إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات، ويناسب كمية الطاقة التي ينفقها الشخص. وتنصح بالتخلي عن تناول الكربوهيدرات البسيطة والمأكولات السريعة واستبدالها بالخضروات والفواكه والإكثار من شرب الماء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2023-09-19
03:21 | 2023-09-19
02:54 | 2023-09-19
02:13 | 2023-09-19
23:53 | 2023-09-18
23:27 | 2023-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24