اليكم التوقيت الأمثل للنشاط البدني المُخفّض للوزن

على الرغم من تضارب الأدلة فيما يتعلق بتحديد التوقيت الأمثل للنشاط البدني للتحكم في الوزن، كشفت دراسة أميركية أن ممارسة النشاط البدني بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً قد تكون المفتاح لمكافحة السمنة.

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وأوضح الباحثون، في دراستهم المنشورة، الثلاثاء، بدورية «السمنة»، أن الأبحاث السابقة ركزت على وتيرة النشاط البدني وكثافته ومدته، لكن دراسات قليلة بحثت في تأثير النمط النهاري للنشاط البدني على معدلات خفض الوزن.



ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان تأثير ممارسة النشاط البدني في أوقات مختلفة من اليوم يرتبط بنفس القدر للحد من السمنة.



عالمياً، يعاني أكثر من 1.9 مليار شخص بالغ من زيادة الوزن، بينهم 650 مليوناً يعانون من السمنة، وفق الدراسة.



ولتحديد التوقيت الأمثل للنشاط البدني، استخدم الباحثون بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، الذي أجرته المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وتضمنت البيانات 5285 شخصاً تم تقسيمهم إلى متدربين في الصباح، وفي منتصف النهار، وفي المساء.



وكان المشاركون في المجموعة الصباحية (642 شخصاً) أكبر سناً بـ10 إلى 13 عاماً من المجموعتين الأخريين.





وكان لهذه المجموعة أيضاً أعلى نسبة من النساء، وكان معظمهن في المقام الأول من البيض غير اللاتينيين، وحصلن على كلية أو تعليم عالٍ، ولم يستخدمن التبغ أو الكحول مطلقاً.



وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين استوفوا إرشادات النشاط البدني بمعدل 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي في المجموعة الصباحية، كان لديهم مؤشر كتلة جسم أقل، وخُصر أصغر من أقرانهم في المجموعتين الأخريين.



وأفاد الأشخاص في المجموعة الصباحية أيضاً بأنهم اتبعوا نظاماً غذائياً صحياً واستهلكوا سعرات حرارية أقل لكل وحدة من وزن الجسم، مقارنة بالأشخاص الذين مارسوا الرياضة في وقت لاحق من اليوم.



ووفقاً للنتائج، فإن الأشخاص في المجموعة الصباحية قضوا أيضاً قدراً أطول من الوقت في الجلوس أو الاستلقاء، دون التحرك، مقارنة بالآخرين.



لكن الباحثين وجدوا أنه على الرغم من ذلك، استمر انخفاض مؤشر كتلة الجسم وحجم الخُصر في المجموعة الصباحية، مقارنة بباقي المشاركين.



وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال الباحث الرئيسي للدراسة، الدكتور تونغيو ما، الأستاذ المساعد بقسم العلوم الصحية بجامعة فرانكلين بيرس الأميركية، وقسم علوم التأهيل بجامعة هونغ كونغ: «قد يفقد ممارسو التمارين الصباحية وزناً أكبر من ممارسي التمارين في منتصف النهار أو المساء».



وأضاف أن «هذه النتائج مهمة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون فقدان الوزن، لأن اختيار التوقيت الأمثل لممارسة الأنشطة البدنية يمكن أن يسهل الوصول لنتائج أفضل».



وأشار إلى أن الفريق يخطط لإجراء دراسات مستقبلية وتجارب سريرية عشوائية لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها.