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صحة

لمرضى السكري.. "فوائد مذهلة" للخس لا يمكن تخيلها

Lebanon 24
20-09-2023 | 07:15
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اختيار الأطعمة المناسبة والمفيدة أمراً صعباً عند البعض، خاصةً في حالة الإصابة بمرض السكري. ولذلك، تظل الخضروات الورقية مثل الخس من أفضل الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، فهو يمنح مريض السكري الكثير من الفوائد الصحية.
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يمتاز الخس باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.

كما يقدم الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم، وفقا لموقع "ديلي ميديكال إنفو".

وتشير عدد من الدراسات الطبية إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس، منها الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما أن الخس يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي، 

ويحتوي الخس على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

وبفضل احتوائه على كميات كبيرة من الماء والألياف الغذائية، يُعَد الخس واحدًا من أفضل الخضروات لتضمينه في الحميات الغذائية، حيث يساعد على تعزيز الشبع والامتلاء.

وتحتوي أوراق الخس على مواد تساهم في تهدئة الأعصاب وتعزيز جودة النوم، وبالتالي تقليل مشكلات الأرق. بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض الأبحاث إلى أن هذه المواد يمكن أن تلعب دورًا في معالجة اضطرابات القلق.

بالتناول المنتظم للخس، يمكن تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم، وهو عامل رئيسي في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.
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