إليكم أفضل الأطعمة لعلاج القولون بشكل طبيعي

قد يتسبب عدم الاهتمام بصحة الأمعاء بمشاكل غير مرغوب فيها مثل فرط نمو البكتيريا أو الإمساك أو اختلال التوزان بين البكتيريا الجيدة والسيئة أو الغثيان أو الارتجاع.





وفقاً لموقع Health Shots، يمكن تجنب كل ذلك بمجرد تناول أحد أفضل هذه الأطعمة الـ9 لعلاج القولون بشكل طبيعي، وهي:

Advertisement

- التفاح: غني بالبكتين، وهو ملين طبيعي يعزز حركة الأمعاء الصحية. كما أنه غني بالألياف المفيدة لعملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.



- الخضراوات الورقية: يساعد تناول الخضراوات الورقية في تهدئة أمعائك، وتعزيز حركات الأمعاء الصحية، لأنها غنية بالمغنيسيوم.



- بذور الشيا: غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف. تساعد في تقليل البكتيريا السيئة وتعزيز إنتاج البكتيريا الجيدة. كما أنها تُحسن بطانة الأمعاء وتُعزز صحة الأمعاء بشكل عام.



- الشوفان: يحتوي الشوفان على كميات كبيرة من ألياف مفيدة جداً للقولون لأنها تعزز الهضم الصحي. كما تحافظ الألياف على حركة الطعام عبر القولون وتعزز حركة الأمعاء. كذلك يساعد تناول دقيق الشوفان أيضاً على منع حدوث مشاكل مثل الإمساك.

- الزنجبيل: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التخمر والإمساك ومشاكل المعدة الأخرى. حتى أن الدراسات وجدت أن تضمين الزنجبيل في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الألم وتقليل الالتهابات.



- الحبوب الكاملة: تساعد على إعطاء حجم كبير للبراز وتقلل من خطر الإمساك. كما أنها تغذي بكتيريا الأمعاء الصحية، وهو أمر مفيد لصحة الجهاز الهضمي.



- العدس: يُحسن العدس حركات الأمعاء عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى البراز، مما يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي وإزالة السموم منه بشكل طبيعي.



- الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك القوي المفيد للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. ويساعد في تحقيق التوازن بين البكتيريا "الجيدة" و"السيئة" في الأمعاء.

-الأفوكادو: تتميز ثمار الأفوكادو بالدهون الصحية والفيتامينات والعديد من العناصر الغذائية الأخرى. كما أنها غنية بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن تناول الأفوكادو يمكن أن يحسن التنوع البكتيري، وبالتالي يفيد صحة الأمعاء.