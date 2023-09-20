بـ10 ثوان.. حيلة بسيطة تخفّف آلام الظهر

آلام الظهر العرضية أمر لا مفر منه، الا ان حيلة بسيطة مدتها 10 ثوان تساعد على تخفيف هذه آلام.



وشارك أحد المعالجين بالتدليك في ولاية كنتاكي، خدعة بسيطة لتجنب الألم المزمن. ونشر جيمس مور، مقطع فيديو على "إنستغرام"، حيث بدا واضحا كيف يمسك بإطار باب بكلتا يديه ويضع ساقه اليمنى فوق اليسرى. ثم ينحني إلى الأسفل بدرجة كافية بحيث تكون مؤخرته على بعد قدم أو قدمين فقط من الأرض.

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وينصح مور متابعيه البالغ عددهم 3.1 مليون، بالبقاء في هذا الوضع لمدة 10 ثوان. وشارك أحد المعالجين بالتدليك في ولاية كنتاكي، خدعة بسيطة لتجنب الألم المزمن. ونشر جيمس مور، مقطع فيديو على "إنستغرام"، حيث بدا واضحا كيف يمسك بإطار باب بكلتا يديه ويضع ساقه اليمنى فوق اليسرى. ثم ينحني إلى الأسفل بدرجة كافية بحيث تكون مؤخرته على بعد قدم أو قدمين فقط من الأرض.وينصح مور متابعيه البالغ عددهم 3.1 مليون، بالبقاء في هذا الوضع لمدة 10 ثوان.



وأرفق مور الفيديو بتعليق قال فيه إنه إذا كان ظهرك يؤلمك، جرب هذه التمدد.

وتتحسن معظم آلام الظهر تدريجيا بالعلاج المنزلي والرعاية الذاتية خلال بضعة أسابيع عادة، لكن يجب استشارة الطبيب في حالة ظهور ألم الظهر الذي:



- يستمر أكثر من بضعة أسابيع.



- يتسم بالشدة ولا يتحسن مع الراحة.



- ينتشر في إحدى الساقين أو في الساقين معا، وخاصة إذا كان الألم يمتد إلى أسفل الركبة.



- يسبب ضعفا أو خدرا أو وخزا بإحدى الساقين أو كلتيهما.



- يصاحبه فقدان الوزن مجهول السبب.