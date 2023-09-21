دراسة جديد عن أهمية التمارين الصباحية لفقدان الوزن

Advertisement

كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن.وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية، محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة. فهل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن؟ووفق شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، فقد استخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006.ولاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح.كما وجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية لديهم أيضاً "أدنى مؤشر لكتلة الجسم".وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال. كما ذكرت الدراسة إن الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.وقالت الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن، الدكتورة سو ديكوتيس لـ"سي بي إس نيوز" الأميركية، إن أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به.وأضافت: "ما أنصح به الناس دائماً هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك".كما لفتت إلى انه "إذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك. إذا لم تتمكن من القيام بذلك حتى فترة ما بعد الظهر، فقم بذلك أيضا."