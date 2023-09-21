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صحة

عادة ممكن أن تؤدي بك إلى الخرف..فما هي؟

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:00
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حذر باحثون أميركيون، الأسبوع الماضي، من أن الجلوس لمدة 10 ساعات يومياً، سواء كان ذلك في العمل أو مشاهدة التلفزيون، يزيد "بسرعة" من خطر الإصابة بالخرف.

وقال الباحثون إن أولئك الذين يجلسون لمدة 10 ساعات في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 8 بالمئة للإصابة بالخرف من أولئك الذين جلسوا لمدة تسع ساعات في اليوم.
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وكان أولئك الذين يجلسون لمدة 12 ساعة يومياً أكثرعرضة بنسبة 63 بالمئة للإصابة بهذه الحالة.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية، إن البالغين من هم في سن العمل يقضون في المتوسط 9.5 ساعة يومياً في الجلوس.

ويزداد الوقت إلى عشر ساعات يوميا أو أكثر بين سن 65 و 74 عاما، و 11 ساعة لمن هم فوق 75 عاما.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي، نيل ميد ان "الجلوس لفترة طويلة هو عامل رئيسي في آلام أسفل الظهر، الجلوس يمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة".

ووجدت دراسة أجرتها جامعة غلاسكو أن 30 دقيقة من التمارين يومياً لم تكن كافية لتعويض المخاطر الصحية للجلوس لساعات.
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