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صحة

هذه هي درجة الحرارة المثالية للنوم وتقليل خطر الأمراض

Lebanon 24
21-09-2023 | 16:00
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يعاني الكثير من الناس وخصوصاً البالغين منهم من نقص حاد في النوم، فلا يستطيعون أخذ القسط الكافي لعوامل عدة، ما يزيد خطر الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاضطراب العقلي المتكرر.

 

وحدّد العلماء دراسة جديدة ، درجة حرارة الغرفة المناسبة والمثالية لجودة النوم وللحصول على ساعات جيدة من الراحة.

 

وخلصت الدراسة إلى أن أفضل درجة حرارة للحصول على نوم جيد ليلاً هي ما بين 20 و25 درجة مئوية.

 

ودرس الباحثون 50 شخص من كبار السن وقاموا بتحليل ظروف 11000 ليلة من النوم بما في ذلك درجات الحرارة.

 

ووجدوا انخفاضاً بنسبة 5 إلى 10 بالمئة في جودة النوم مع ارتفاع درجة حرارة الغرفة أكثر من 25 درجة مئوية.

 

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة أمير بني سعدي: "الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على دفع تكاليف تبريد منازلهم يكونون أكثر عرضة لخطر المشكلات الصحية المتعلقة بقلة النوم".

 

وأضاف: "قبل أن تخلد للنوم، تأكد من ضبط الحرارة على درجة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية بما يضمن لك أفضل ليلة نوم على الإطلاق".

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