أبرز فوائد الثوم... وما هي آثاره الجانبية؟

يُعد الثوم مُكوّنًا رئيسيًا في العديد من أطباق الطعام، ما يمنحها مذاقًا محبّبًا وشهيًّا، كما تعود هذه النبتة العشبية بالعديد من الفوائد على صحة أجسامنا.

ويستخدم العديد من الأشخاص من حول العالم الثوم لأغراض صحيّة، مثل المصريين، واليونانيين، والرومان، والصينيين، واليابانيين، بحسب ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية "إن سي سي آي إتش" الأميركي، عبر موقعه الحكومي الإلكتروني.

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فوائد الثوم

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن هناك فوائد عديدة للثوم.. وتأتي من بينها:

قد يساعد على خفض نسبة الكوليسترول

مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم

يمكن أن يساعد في الحماية من السرطان

ويُعرف الثوم أيضًا بفوائده في محاربة تصلّب الشرايين، بحسب ما ذكره المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

وتصلّب الشرايين هو مرض مزمن ينتج عن تلف جدار الشرايين بسبب الالتهابات والرواسب الدهنية الليفية.

وأوضح المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية أن مكمّلات الثوم قد تُقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون في الدم.