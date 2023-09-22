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صحة

بيروكسيد الهيدروجين... كيف يمكنه أن يسبب اعتلال الصحة؟

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:12
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تشير نتائج دراسات علمية نشرت في المجلة الطبية الدولية إلى أن بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يسبب اعتلال الصحة.



وتقول المجلة الطبية الدولية Annals of Emergency Medicine إنه منذ أكثر من 10 سنوات تنشر في شبكات التواصل الاجتماعي مواضيع تؤكد على أن بيروكسيد الهيدروجين (H2O2) يفيد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ وحتى السرطان والسكري والإيدز. ويستند جميع الناشرون في مواضيعهم على عمل البروفيسور إيفان نيوميفاكين.
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ولكن وفقا لمعلومات الخبراء، يؤدي تناول جرعات كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين على العكس من ذلك إلى نمو الخلايا السرطانية، وإلى الإصابة بالجلطة الدماغية والعجز والوفاة.
وتعتمد هذه الدراسة على متابعة حالة 294 مريضا، بينهم 40 أصيبوا بالجلطة الدماغية توفي 20 منهم أو أصبحوا معاقين.
ويشير الباحثون إلى أن بيروكسيد الهيدروجين يفيد فقط في تطهير الجروح والتعقيم. لأن الجرعات الزائدة منه أو تناول أكثر من ثلاثة ملليلتر منه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. (RT)
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