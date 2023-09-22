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صحة

أثناء محاولة الحمل.. تجنّبي هذه الأطعمة والمأكولات!

Lebanon 24
22-09-2023 | 16:00
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يحذّر خبراء التغذية من تناول النساء لبعض الأطعمة أثناء محاولة الحمل وإنجاب الأطفال. 

 
وقالت اختصاصية التغذية الاستشارية رو هنتريس، من لندن، إن الأطعمة التي تتخطاها أو تقلل منها عندما تحاول الحمل هي:
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- الكحول: إذا كنت حاملا أو تحاولين الحمل، فمن الممكن أن ينتقل الكحول إلى جنينك، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. كما أن شرب الكحول أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى ضرر طويل الأمد لطفلك، وكلما شربت أكثر، زاد الخطر.



- مادة الكافيين: يجب الحد من تناول الكافيين عند محاولة الحمل، ذلك لأن شرب الكثير منه يرتبط بزيادة فرصة الإجهاض، وفقا لهنتريس.
- الأسماك الزيتية: تقول هنتريس: "على الرغم من أنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية بما في ذلك الحديد واليود وأوميغا 3، إلا أنها يجب أن تقتصر على حصتين في الأسبوع بسبب الملوثات التي تحتوي عليها، والتي يمكن أن تتراكم في الجسم وتلحق الضرر بالجنين". 


- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A: يجب تجنب الأطعمة مثل البيض وكبد البقر وزيت السمك إذا كنت تحاولين الحمل، وفقا للخبراء. وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A الذي يمكن أن يسبب تناول الكثير منه تشوهات للجنين تشمل تطورا غير طبيعي للعمود الفقري، وصغر العيون أو عدم وجودها والشفة الأرنبية والحنك المشقوق والأذنين المشوهة، وتشوهات الأطراف والكلى والأعضاء التناسلية والقلب والغدة الدرقية، وفقا للجنة علم السموم في وكالة معايير الأغذية.

- الدهون المتحولة: يرتبط تناول الدهون المتحولة بزيادة في العقم ويمكن أن يؤثر على طول فترة الحمل ما قد يؤدي إلى عيوب في النمو والإجهاض".
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