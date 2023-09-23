Advertisement

صحة

الزنجبيل ومكملاته... علاج للحد من التهاب المناعة الذاتية

Lebanon 24
23-09-2023 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1110117-638310505183100566.jpg
Doc-P-1110117-638310505183100566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف بحث جديد الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مكملات الزنجبيل في السيطرة على الالتهاب لدى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية.

وركز البحث على دراسة تأثير مكملات الزنجبيل على نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى العدلات. واهتمت الدراسة خاصة بتكوين مصيدة العدلات خارج الخلية، وما قد يعنيه ذلك للسيطرة على الالتهاب، وفق "مديكال إكسبريس".
Advertisement
ووجد فريق البحث من جامعتي كولورادو وميتشغان أن استهلاك الأصحاء للزنجبيل يجعل عدلاتهم أكثر مقاومة لمرض المناعة الذاتية المرتبط بخلايا الدم البيضاء.

وتفيد هذه النتيجة في علاج أمراض مثل الذئبة، ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال الدكتور جيسون نايت الباحث المشارك: "يقدم بحثنا، لأول مرة، دليلاً على الآلية البيولوجية لخصائص الزنجبيل الواضحة المضادة للالتهابات لدى البشر".

ولا توجد مكملات غذائية طبيعية كثيرة، أو أدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

وقال نايت: "نعتقد أن الزنجبيل قد يكون قادراً  على استكمال برامج العلاج  بالفعل، وتخفيف الأعراض لدى المرضى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:10 | 2023-09-23
07:24 | 2023-09-23
03:09 | 2023-09-23
02:02 | 2023-09-23
23:00 | 2023-09-22
16:00 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24