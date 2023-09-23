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صحة

"علاج جديد" سيغيّر قواعد لعبة القضاء على حب الشباب!

Lebanon 24
23-09-2023 | 07:24
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إبتكر العلماء علاجا جديدا يعتمد على المضاد الحيوي "ناراسين" يمكن أن يعالج حب الشباب Cutibacterium.
 
 
وفي الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب أستراليا وجامعة أديلايد في أستراليا، وجامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، تبين أن المضاد الحيوي فعال ضد العامل الممرض المستهدف في ظل ظروف المختبر.
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وتمكّن فريق البحث من إثبات أن توصيل الجسيمات النانوية يمكن أن يعزز العلاج بشكل كبير. فعندما يتم لفه في كبسولات صغيرة، أصغر بألف مرة من خصلة واحدة من شعر الإنسان، تسمى جزيئات النانو، يمكن لـ"ناراسين" أن يخترق الجلد بشكل أعمق بكثير مما كان عليه عندما مُزج بالماء فقط.

ووجد الفريق أن نظام توصيل الجسيمات النانوية أدى إلى تحسين قابلية الذوبان بأكثر من 100 مرة، مقارنة بمزيج بسيط من الماء. ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام Soluplus، وهو مركب يعمل على تحسين قابلية ذوبان المذيلات النانوية واستقرار توصيل الدواء.

ويقول عالم المستحضرات الصيدلانية سانجاي غارغ، من جامعة جنوب أستراليا: "كانت تركيبة المذيلة فعالة في توصيل "ناراسين" إلى المواقع المستهدفة لحب الشباب، على عكس المحلول المركب الذي فشل في التغلغل عبر طبقات الجلد".

وبينما استخدم الباحثون الجلد من أذن الخنزير لإجراء تجاربهم، إلا أنه في حالة حب الشباب الفعلي، يجب أن يصل الدواء إلى بصيلات الشعر الموجودة أسفل الجلد، حيث تزدهر بكتيريا حب الشباب.

وتتمثل الخطوة التالية في رؤية فعالية العلاج على الأشخاص، ولكن العلامات المبكرة واعدة ويمكن أن يغوص هلام "ناراسين" النانوي عميقا إلى حيث يتربّص حب الشباب، ويسبب الكثير من الضرر للبكتيريا.

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