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صحة

"مرض مزعج" لا علاج له.. كيف تتعايش مع طنين الأذن؟

Lebanon 24
23-09-2023 | 09:10
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يعيش كثير من الأشخاص مع مرض طنين الأذن المزعج، وهي مشكلة تحدث ضوضاء في إحدى الأذنين أو كلتيهما وتصيب 15 إلى 20 بالمئة من الأشخاص، وتكون أكثر شيوعا لدى البالغين الأكبر سنا.

لا يمكن علاج طنين الأذن بالأدوية، لكنها قد تساعد في بعض الحالات على تقليل شدّة الأعراض أو المضاعفات. 
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ورغم الإزعاج الذي يتسبب به في الحياة اليومية للإنسان، فإن هناك خطوات يقترحها الأطباء للمساعدة على التعايش مع طنين الأذن.

ونشر موقع "ويب إم دي" سلسلة من الخطوات التي قد تساعد على التعايش معه، بما في ذلك تجنب المحفزات لهذا المرض. وتتضمن محفزات المشكلة، المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الكحولية، والأسبرين، والملح، بالإضافة إلى التدخين الذي يمكن أن يفاقم المشكلة.


وضمن الخطوات المقترحة أيضا لتخفيف أعراض المشكلة، يمكن إضافة أصوات هادئة، مثل الموسيقى الكلاسيكية أو الخفيفة، إلى البيئة الصامتة التي يتواجد فيها المريض لان طنين الأذن يزعج أكثر عندما تكون البيئة المحيطة صامتة تماما، لذلك بالإمكان تشغيل الموسيقى الهادئة أو سماع الراديو أو حتى تشغيل المروحة.

ويعتبر الاسترخاء العميق مهما لإبعاد التوتر الناجم عن طنين الأذن، كما أنه يساهم في تحسين المزاج، بما في ذلك ممارسة اليوغا والتأمل والتنويم المغناطيسي الذاتي. ويسهم الحصول على قسط كاف من النوم في تخفيف الأعراض، كما يتوجب أن تكون غرفة النوم مظلمة وباردة. ويجب أيضاً أن يذهب الشخص إلى السرير للنوم وأن يستيقظ منه في نفس الوقت كل يوم، بالإضافة إلى الحصول على حمام دافئ مريح قبل النوم مباشرة.

 
أيضاً، تعمل التمارين الرياضية على تخفيف العديد من المشكلات التي يبدو أنها تترافق مع طنين الأذن، لذلك ينصح بممارسة الرياضة 3 إلى 5 مرات أسبوعيا.

 
الى ذلك، ينصح الأطباء بمحاولة "تجاهل المشكلة"، مما قد يساعد بالتغلب عليها، ولك من خلال الانشغال بالعمل والأنشطة المفضلة، والتكيف على ممارسة العادات المريحة التي تقلل من صعوبة للمشكلة بانتظام.

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