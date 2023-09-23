هل زاد صرير الأسنان بعد جائحة كورونا؟

وفقاً لمجلس أطباء الأسنان في إسبانيا، فإن صرير الأسنان، زاد بشكل أكبر منذ جائحة كورونا، حيث تضاعف 4 مرات تقريباً. وارتفعت الإصابة به بين السكان من 6% إلى 23%.

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وسعت دراسة حديثة في جامعة كومبلوتنسي بمدريد إلى مقارنة عينات من طحن، أو صرير الأسنان لدى مشاركين قبل وأثناء وبعد الجائحة.وحسب موقع "ذا كونفيرسيشن"، توصل البحث إلى أن صرير الأسنان أثناء النوم، واليقظة يتأثر بمستويات مختلفة من القلق.ويرتبط صرير الأسنان أثناء النوم بالإجهاد السلبي، بسبب القلق أو العجز، لكنه يرتبط أثناء اليقظة يرتبط بالأنشطة اليومية المباشرة إلى حد كبير.وفي دراسة سابقة، وجد فريق البحث نفسه أن طحن الأسنان أثناء النوم الذي وثقته مقاطع فيديو، كان سلبياً ومرهقاً مع مشاهد الألم، وكان لدى أصحابه توتر عضلي أكبر من الذين لا يطحنون أسنانهم عادة.وتدعم هذه العلاقة، فكرة الصلة بين الضغط اليومي المباشر والصرير أثناء اليقظة.العامل النفسيأما أصل صرير الأسنان فلا يزال مجهولاً من الناحية العلمية، رغم تحديد عوامل الخطر مثل الكحول، والنيكوتين، والمخدرات الترفيهية، والكافيين وبعض الأدوية، والقلق، والتوتر.ويبدو أن الضغط العاطفي يلعب دوراً مهماً فيه الأمر، خاصة أثناء اليقظة، ويعتبر وفق الدراسة الجديدة المحفز الرئيسي له.