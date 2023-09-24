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صحة

متلازمة القلب المكسور وأعراضها

Lebanon 24
24-09-2023 | 08:00
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يمكن للإنسان أن يعاني على خلفية تجربة حب فاشلة من ألم نفسي وجسدي أيضا، كما في حالة احتشاء عضلة القلب.

ويشير الدكتور غليب بويكوف، أخصائي أمراض القلب وأخصائي التشخيص الوظيفي، ، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هذا المرض يسمى "متلازمة القلب المكسور، هو مرض نادر يصيب النساء أكثر لعاطفتهن العالية، ويرتبط بفورة عاطفية حادة، سلبية وإيجابية.

ويقول: "تطلق تحت تأثير المشاعر القوية، كمية كبيرة من الهرمونات في الدم، ما يؤدي إلى تغيير في شكل جدران حجر القلب، ما يمنعه من تنفيذ وظيفته بشكل شبه كامل، وهذا يحاكي علامات الأزمة القلبية في صورة مخطط القلب الكهربائي. وفي النتيجة يشبه القلب مصيدة الأخطبوط على شكل الجرة المستخدمة في اليابان. وهذه الحالة تكون مصحوبة بألم في القلب يشبه الألم الناجم عن احتشاء عضلة القلب".

ووفقا له، يمكن أن يزول الألم تلقائيا في بعض الحالات، ويمكن استعادة وظيفة القلب بالكامل. ولكن في جميع الأحوال عند ظهور مثل هذه الأعراض، يجب على الشخص استشارة الطبيب على الفور.

ويقول: "يجب أن يتم علاج هذا المرض في المستشفى لأنه يتطلب إجراءات تقلل من تأثير الهرمونات لإعادة القلب إلى حالته الطبيعية".

 

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