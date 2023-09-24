نصائح لوقف الرغبة بالأكل في منتصف الليل

من الطبيعي أن تشعر بآلام الجوع في منتصف الليل، وأن تفرط في تناول أي وجبة خفيفة يمكن الوصول إليها بسهولة، ولكن عليك ان تتذكر أن تناول وجبات خفيفة غير صحية لإشباع شهيتك في منتصف الليل يعد عادة غير صحية.

الآثار الجانبية لتناول الوجبات الخفيفة في الليل؟

• زيادة الوزن: إن تناول الكثير من السعرات الحرارية في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن الذي يمكن أن يعيق الحفاظ على وزن صحي للجسم.

• التأثير على أداء العمل والصحة العقلية: الإفراط في تناول الطعام ليلاً يمكن أن يسبب أعراض مثل الصداع والإسهال وآلام المعدة في اليوم التالي. كما أن تناول الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة في الليل يمكن أن يجعل المرء يشعر بالذنب أو الاكتئاب أو الخجل، مما يؤثر على قدرته على العمل بشكل طبيعي.

• زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: إن تناول الطعام ليلاً يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة منها السمنة وأمراض القلب.

كيفية كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الليل؟

1 أضف البروتين إلى نظامك الغذائي

Advertisement يقول الخبير: “ادمج مصادر البروتين الصحية مثل الدواجن الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات والبذور والبازلاء والعدس والفاصوليا واللبن الزبادي في عشاءك. يوفر البروتين طاقة مستدامة ويبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول”.

2 قم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف

يقترح الخبير: “يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه والحبوب الغنية بالألياف ومنخفضة السكر. تستغرق الألياف وقتًا في الهضم وتساعد في السيطرة على الجوع دون المساس بتغذيتك”.

3 قلل من تناول السكر والكربوهيدرات البسيطة

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات البسيطة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وانهيارها، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة.

4 حافظ على رطوبة جسمك

تأكد من شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم، وفكر في تناول كوب من الماء قبل النوم. حيث إن الترطيب الكافي يمكن أن يحد من آلام الجوع.

5 النظر في نهج شخصي

الحلول الفردية: ضع في اعتبارك أن ما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر. قم بتجربة هذه الاستراتيجيات للعثور على الاستراتيجيات التي تناسب احتياجاتك وتفضيلاتك.

التحلي بالصبر والثبات: التغلب على الرغبة الشديدة في منتصف الليل يستغرق وقتًا وثباتًا. كن ملتزمًا بالاستراتيجيات التي اخترتها، ولا تثبط عزيمتك إذا استغرق الأمر بعض الوقت لرؤية النتائج.

احتفظ بمذكرات طعام: ستساعدك في الحصول على تفاصيل حول ما تأكله وتشربه يوميًا. وتتبع السعرات الحرارية التي استهلكتها على مدار اليوم ويمكن أن يساعد في تحديد الأنماط الإشكالية المحتملة مثل تخطي وجبات الطعام أو الاستمرار لفترة طويلة دون تناول الطعام.

المصدر: صوت بيروت انترناشونال