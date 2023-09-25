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صحة

طبيبة توضح... كيف تميز بين آلام القلب والألم العصبي؟

Lebanon 24
25-09-2023 | 01:30
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يمكن أن لا يشير الألم في منطقة القلب إلى مشكلة في القلب، بل يكون مرتبطا بأسباب أخرى لا علاقة لها بالقلب.



وتشير الدكتورة ديانا ديريفيانكينا أخصائية أمراض القلب، في حديث إلى life.ru، إلى أنه أحيانا يكون من الصعب تمييز ألم القلب عن الألم العصبي أو آلام العضلات أو حتى ألم الظهر. لذلك من المهم لتشخيص سبب الألم، يجب قبل كل شيء تحديد موضع الألم.
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وتقول: "مثلا يكون ألم المعدة موضعيا في الجزء العلوي من البطن تصاحبه أعراض مثل الغثيان والثقل وانتفاخ البطن. أما في حالة الألم العصبي، الذي يمكن الخلط بينه وبين ألم في القلب، يزداد الألم مع الحركات المفاجئة: العطس الانحناء، السعال، الجس. ويمكن تحديد موضع الألم العصبي بسهولة لأن الشعور بالألم المزعج يتركز في نقطة واحدة. كما أن هذا الألم يكون عادة على شكل وخزات وطعنات".

ووفقا للطبيبة، يشعر الشخص بألم في القلب في الجزء الأمامي من الصدر، خلف عظم القص، ويمكن أن ينتقل قليلا إلى اليسار وحتى ينتشر إلى الفك السفلي. وغالبا ما يكون ألم القلب على شكل ضغط أو عصر أو حرق ونادرا على شكل قطع وطعن. ولكن آلام القلب عادة لا تستمر طويلا.

وتقول: "يمكن الشعور بالألم في منطقة القلب بسبب أمراض الرئة وداء العظم الغضروفي. وعموما إذا كان الشخص يعاني من ألم مزعج في هذه المنطقة من الضروري استشارة الطبيب الذي سيشخص سبب الألم ويصف العلاج المناسب".
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