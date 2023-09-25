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صحة

علامات قد تدلّ على إصابتكم بسرطان المعدة... ما هي؟

Lebanon 24
25-09-2023 | 08:08
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كشفت الدكتورة كاتي كاسراي، الطبيبة العامة في عيادة لندن العامة، عن أربع "علامات تحذيرية " للإصابة بسرطان المعدة.

ويمكن أن تظهر العلامات في المراحل المبكرة جدا من سرطان المعدة، وتشمل:

- الشبع/الامتلاء المبكر.
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- فقدان الوزن غير المبرر.

- التعب.

- حرقة المعدة المستمرة.

وأدرجت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة المزيد من أعراض سرطان المعدة التي يجب الانتباه إليها، مثل:

- صعوبة في البلع (عسر البلع).

- ألم في البطن.

- الشعور بالمرض.

- براز داكن اللون. (روسيا اليوم)
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