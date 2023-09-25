علامات قد تدلّ على إصابتكم بسرطان المعدة... ما هي؟

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كشفت الدكتورة كاتي كاسراي، الطبيبة العامة في عيادة لندن العامة، عن أربع "علامات تحذيرية " للإصابة بسرطان المعدة.ويمكن أن تظهر العلامات في المراحل المبكرة جدا من سرطان المعدة، وتشمل:- الشبع/الامتلاء المبكر.- فقدان الوزن غير المبرر.- التعب.- حرقة المعدة المستمرة.وأدرجت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة المزيد من أعراض سرطان المعدة التي يجب الانتباه إليها، مثل:- صعوبة في البلع (عسر البلع).- ألم في البطن.- الشعور بالمرض.- براز داكن اللون. (روسيا اليوم)