5 علامات تحذيرية شائعة لأمراض الرئة.. ما هي؟

يتم الاحتفال باليوم العالمي للرئة كل عام يوم 25 أيلول لرفع مستوى الوعي حول صحة الرئتين، وعادة ما يتم التركيز في هذا اليوم على أهمية حماية صحة الرئتين، وعلى الأعراض التي تمكننا من اكتشاف الأمراض المرتبطة بهما.

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وفي ما يلي مجموعة من أهم أعراض أمراض الرئتين، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



السعال المستمر وفي ما يلي مجموعة من أهم أعراض أمراض الرئتين، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

غالباً ما يكون السعال المستمر أو المزمن علامة على وجود خلل ما في الجهاز التنفسي، في حين أن السعال العرضي أمر طبيعي، إلا أن السعال الذي يستمر لعدة أسابيع، قد يكون مؤشراً على مشاكل الرئة الكامنة، ومن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من السعال المستمر، لأنه قد يكون أحد أعراض حالات مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو أو حتى سرطان الرئة.

ضيق في التنفس

إذا عانيت من ضيق في التنفس بشكل متكرر حتى أثناء الأنشطة الروتينية التي لم تشكل مشكلة من قبل، فهذه علامة خطيرة. فعلياً، يُمكن أن يكون ضيق التنفس، أحد أعراض أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو التليف الرئوي، أو أمراض القلب.. ومن الضروري إجراء تقييم سريع من قبل مقدم الرعاية الصحية لتحديد السبب والعلاج المناسب.

الصفير

وفقا لمايو كلينيك، فإن الصفير هو صوت صفير عالي النبرة يصدر أثناء التنفس، وغالباً ما يشير ذلك إلى أن مجاري الهواء لديك ضيقة أو مقيدة، ما يجعل من الصعب على الهواء التدفق بحرية.

ويرتبط الصفير عادةً بالربو أو الحساسية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن. مع ذلك، إذا كنت تعاني من الصفير، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية لتحديد المشكلة الأساسية والحصول على العلاج المناسب.

ألم في الصدر

هناك عوامل متعددة قد تسبب ألم الصدر، إلا أن ألم الصدر المرتبط بالرئتين، عادة ما يكون حاداً ومؤلماً للغاية، وقد يتفاقم مع التنفس العميق أو السعال.

ويمكن أن تظهر أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي أو ذات الجنب أو حتى سرطان الرئة على شكل ألم في الصدر، لذا يجب استشارة أخصائي الرعاية الصحية فور الشعور بآلام حادة في الصدر.

سعال الدم

يعد نفث الدم، أو سعال الدم، من الأعراض الشديدة التي لا ينبغي تجاهلها أبداً، في حين أنه قد لا يشير دائماً إلى حالة خطيرة، إلا أنه يمكن أن يرتبط بسرطان الرئة أو السل أو الانسداد الرئوي، ويتطلب سعال الدم عناية طبية فورية لتحديد سببه وبدء العلاج المناسب. (24)