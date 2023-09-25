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صحة

حل سريع يخلصك من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك!

Lebanon 24
25-09-2023 | 23:37
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كشف فريق من العلماء أن تناول الزبادي الطبيعي يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك.
واكتشف فريق من جامعة ولاية أوهايو أن البروتينات الموجودة في الزبادي العادي كامل الدسم تعمل بشكل جيد على تحييد المركبات القائمة على الكبريت والتي تسبب الرائحة الكريهة.
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ووضع الفريق كميات متساوية من الثوم الخام في عبوات زجاجية قبل إضافة الزبادي بمحتوى مختلف من الدهون والبروتين والماء.
واكتشفوا أن الزبادي فعال بنسبة 99% في تقليل مركبات الثوم الرئيسية المسببة للرائحة.

وكشف التحليل أن الزبادي الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين كان أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
وقالت الدكتورة شيريل بارينجر، كبيرة معدي الدراسة: "إن تناول نسبة عالية من البروتين أمر مثير للغاية في الوقت الحالي. بشكل عام، يرغب الناس في تناول المزيد من البروتين. وقد تكون الفائدة الجانبية غير المقصودة عبارة عن تركيبة عالية البروتين يمكن الإعلان عنها كمزيل لرائحة الفم بالإضافة إلى ادعاءاتها الغذائية".
واختبر الفريق أيضا تأثيرات الزبادي على "إزالة الروائح الكريهة" للثوم المقلي، لكنهم اكتشفوا في هذه العملية أن قلي الثوم قلل بشكل كبير من معظم مركباته المتطايرة المسببة للرائحة على أي حال.
 
وتعتقد بارينجر وفريقها أن دراستهم تضع أساسا جيدا لاستكشاف البروتينات المختلفة التي يمكن صياغتها قريبا لإنشاء منتج مثالي للقضاء على رائحة الفم الكريهة.
نشرت النتائج في مجلة الجزيئات.


 
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