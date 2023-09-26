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صحة

تغييرات بسيطة ستشعرك بأنك أكثر صحة وسعادة

Lebanon 24
26-09-2023 | 09:59
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رغم أن هناك العديد من الطرق المختلفة لتحقيق النجاح والرضا في يومك، فإن تغييرات بسيطة يمكنك البدء فيها، ستشعرك بأنك أكثر صحة وسعادة. 
 

وفيما يلي قائمة بالأشياء التي يمكنك البدء في تنفيذها في حياتك اليوم، التي ستساعد في تحسين ذاتك، وفقاً لتقرير نشر في موقع شبكة "فوكس نيوز":
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- ابدأ يومك من دون تمضية وقت أمام الشاشات.
- ابدأ في تدوين يومياتك.
- اقرأ كتابًا للاستمتاع وكتابًا لتحسين الذات.
- اجعل رؤيتك للحياة نصب عينيك دائما.
- ممارسة الرياضة: إذا كنت تحب الهواء الطلق، فإن المشي لمسافات طويلة والركض وركوب الدراجات طرق رائعة لممارسة التمرينات الرياضية.
- وضع روتين صحي.
- احرص أن تكون محاطا بأشخاص داعمين. 

المصدر: الحرة
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