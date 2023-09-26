قلب خنزير في جسم إنسان يُزرع للمرة الثانية

قام جراحون من كلية الطب بجامعة "ميريلاند" الأمريكية مرة أخرى بزراعة قلب خنزير في جسد رجل.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن هذه هي الحالة الثانية من نوعها في التاريخ.

ويبلغ المريض لورانس فوسيت من العمر 58 عاما، وكان يعاني من اضطراب قد يؤدي إلى فشل القلب. ولم يكن مؤهلا للحصول على متبرع بقلب بشري بسبب مرض الأوعية الدموية والمضاعفات المرتبطة بالنزيف الداخلي. ولم يكن لدى المريض أي فرصة للبقاء على قيد الحياة بدون تدخل جراحي تجريبي.

وبعد عملية زرع القلب صار الرجل يتنفس من تلقاء نفسه، وعمل قلبه الجديد بشكل صحيح بدون أجهزة مساعدة. ووصف الأطباء له الأدوية التقليدية المضادة لنبذ العضو المزروع والعلاج بالأجسام المضادة. وتم الحصول على القلب من خنزير معدل وراثيا لتجنب مشكلة مهاجمة الجهاز المناعي للمريض.

(روسيا اليوم)