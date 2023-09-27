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صحة

دواء يحفز إنبات أسنان جديدة.. إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
27-09-2023 | 09:11
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تعمل شركة أدوية يابانية على تطوير دواء جديد، يحفز إنبات أسنان جديدة للبشر البالغين في حال فقدانها أو كسرها.

ويرى أطباء أن الدواء الجديد سيكون الأول من نوعه في حال نجاحه، بينما تهدف الشركة اليابانية لطرح الدواء الجديد في الأسواق بحلول 2030.
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ومن المفترض أن يؤدي العلاج، وفق الباحثين، إلى ظهور "جيل ثالث" من الأسنان لدى البشر، بعد اللبنية والدائمة.

الفريق الياباني نجح في إنبات أسنان جديدة للفئران، ومن المتوقع أن تجرى تجارب سريرية على البالغين الأصحاء بحلول تموز 2024، للتأكد من سلامة الدواء وفعاليته على البشر.

ويقول باحثون في مستشفى كيتانو التابع لمعهد أوساكا للأبحاث الطبية، حيث يتم إجراء التجارب، إن فكرة إنبات أسنان جديدة حلم للملايين حول العالم.

اعتمد الباحثون على أن فكرة براعم الأسنان القابلة لأن تصبح "سنا" جديدة موجودة لدى كل البشر، لكن تلك البراعم عادة لا تتطور وتضمر في وقت لاحق.

والدور الذي سيناط بالعقار الطبي الجديد لإنبات براعم الأسنان، هو تثبيط البروتين الذي يمنع نمو الأسنان.

ووفق مبتكري هذا العقار، فإن الملايين حول العالم بانتظاره بفارغ الصبر.
 
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