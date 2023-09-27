كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن.
هل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن؟
لاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح.
وجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم".
وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال.
الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.
قالت الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن ، الدكتورة سو ديكوتيس لـ"سي بي إس نيوز" الأميركية:
(سكاي نيوز)