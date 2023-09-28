للنمو الأمثل.. 9 أطعمة لا تفوّتوها في وجباتكم

كشفت دراسة جديدة عن لائحة أطعمة توفر العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم النمو الأمثل وترتبط بالأدلة العلمية بالنمو والتطور.
تضم اللائحة 9 أطعمة وهي:
- منتجات الألبان، بخاصة في مرحلتَي الطفولة والمراهقة، لاحتوائها على كمية عالية من الكالسيوم.
- البيض، لأنه من أبرز مصادر البروتين عالي الجودة والأحماض الأمينية الأساسية.
- اللحوم الخالية من الدهن، على غرار الدجاج والديك الرومي، والغنية بالبروتين والمعادن المهمة مثل الزنك.
- الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، لغناها بأحماض "أوميغا-3".
- البقوليات على غرار الفاصولياء والعدس والحمّص، لاحتوائها على البروتين النباتي والألياف والمواد المغذّية الأساسية مثل الحديد والزنك.
- الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
- المكسّرات والبذور المليئة بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والدهون الصحية.
- الفاكهة التي توفر كميات مناسبة من الفيتامين C، وهو أمر بالغ الأهمية لتخليق الكولاجين.
- الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البنّي، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية.