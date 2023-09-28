للنمو الأمثل.. 9 أطعمة لا تفوّتوها في وجباتكم

كشفت دراسة جديدة عن لائحة أطعمة توفر العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم النمو الأمثل وترتبط بالأدلة العلمية بالنمو والتطور.



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- منتجات الألبان، بخاصة في مرحلتَي الطفولة والمراهقة، لاحتوائها على كمية عالية من الكالسيوم. تضم اللائحة 9 أطعمة وهي:- منتجات الألبان، بخاصة في مرحلتَي الطفولة والمراهقة، لاحتوائها على كمية عالية من الكالسيوم.

- البيض، لأنه من أبرز مصادر البروتين عالي الجودة والأحماض الأمينية الأساسية.

- اللحوم الخالية من الدهن، على غرار الدجاج والديك الرومي، والغنية بالبروتين والمعادن المهمة مثل الزنك.

- الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، لغناها بأحماض "أوميغا-3".

- البقوليات على غرار الفاصولياء والعدس والحمّص، لاحتوائها على البروتين النباتي والألياف والمواد المغذّية الأساسية مثل الحديد والزنك.

- الخضروات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

- المكسّرات والبذور المليئة بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والدهون الصحية.

- الفاكهة التي توفر كميات مناسبة من الفيتامين C، وهو أمر بالغ الأهمية لتخليق الكولاجين.

- الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البنّي، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية.