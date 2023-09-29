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صحة

للوقاية من مرض خطير... تناول الموز قبل "النضج الكامل"

Lebanon 24
29-09-2023 | 02:05
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غالبا ما يميل الناس لأكل الموز بعد نضوجه وتحوله إلى قوام أكثر ليونة، لكن أحد خبراء التغذية قال إن أكل الثمرة الصفراء قبل نضوجها بشكل كامل له فائدة كبيرة في الحماية من سرطان القولون.

وقال خبير التغذية مايكل موسلي إن "الموز الأخضر يحتوي على النشا الذي لا يتحلل بسهولة في الأمعاء ولكنه يعمل بشكل أشبه بالألياف، هذا النوع من النشا لا يسبب ارتفاعا كبيرا في نسبة السكر في الدم، ويساعد في تنشيط البكتيريا النافعة في الأمعاء".

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وأضاف أن نشاط هذا النوع من البكتيريا يسهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون القاتل، ويحسن صحة الكبد والأمعاء.


وأشار موسلي إلى أن "واحدا من كل ثلاثة بريطانيين لديه علامات مبكرة على حالة الكبد الدهني، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الكبد".

تناول المرضى في دراسة أجراها باحثون صينيون مسحوق النشا المصنوع من الذرة مرتين يوميا لمدة 4 أشهر.

وأظهرت النتائج أن الدهون في أكبادهم كانت أقل بنسبة 40 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا المسحوق النشوي على الإطلاق.

وأضاف موسلي: "الخبر السار هو أنه يمكنك بسهولة زيادة استهلاكك من النشا عن طريق تناول الشوفان والبقوليات والموز الأخضر".
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