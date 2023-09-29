Advertisement

صحة

المزيد من التمارين يقود إلى التكاسل.. إليكم هذه الدراسة!

Lebanon 24
29-09-2023 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1112055-638315887389239124.jpg
Doc-P-1112055-638315887389239124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت دراسة جديدة إلى أنه مع زيادة البعض التمارين المنظمة، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو الجري على المضمار، فإنهم يميلون إلى "التكاسل" أكثر عند أداء الأنشطة البدنية اليومية.

ووجد البحث أنه بعد الجري أو أداء التمرين الشاق، يعتقد الإنسان أنه يستحق راحة طويلة إضافية على الأريكة، أو استعمال المصعد بدل  صعود الدرج، ما يفسر العجز عن التخلص من الوزن كما هو متوقع عند زيادة التدريب البدني.
Advertisement

وقالت جولي مارفل مانسفيلدت من جامعة كوبنهاغن: "في 67% من الدراسات التي راجعناها، وجدنا أن الناس يقللون الأنشطة البدنية في حياتهم اليومية تعويضاً عن المزيد من التدريب".

ويشمل ذلك المشي، وركوب الدراجات بشكل أقل، واستخدام المصعد بدل السلالم.

وراجعت مانسفيلدت وزملاؤها 24 دراسة وبحثاً عن مستوى النشاط البدني وعلاقته بإنقاص الوزن.

ووفق "مديكال إكسبريس"، وجدت النتائج أن هذا الانخفاض في النشاط البدني اليومي، جعل المتدربين يتخلصون من وزن أقل بـ 22% من المنتظر  من برنامج التدريب الرياضي  للتخسيس.

وقالت مانسفيلدت: "من الناحية النظرية، فإن نقص الطاقة الناتج عن ممارسة المزيد من التمارين الرياضية يجب أن يؤدي إلى إنقاص الوزن. ولكن من الناحية العملية، نرى أن الأمرين نادراً ما يرتبطان، وأن التخلص من الوزن ب الرياضة غالباً ما يكون أقل من المتوقع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-09-29
03:49 | 2023-09-29
02:05 | 2023-09-29
01:29 | 2023-09-29
23:35 | 2023-09-28
23:00 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24