المزيد من التمارين يقود إلى التكاسل.. إليكم هذه الدراسة!

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أشارت دراسة جديدة إلى أنه مع زيادة البعض التمارين المنظمة، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو الجري على المضمار، فإنهم يميلون إلى "التكاسل" أكثر عند أداء الأنشطة البدنية اليومية.ووجد البحث أنه بعد الجري أو أداء التمرين الشاق، يعتقد الإنسان أنه يستحق راحة طويلة إضافية على الأريكة، أو استعمال المصعد بدل صعود الدرج، ما يفسر العجز عن التخلص من الوزن كما هو متوقع عند زيادة التدريب البدني.وقالت جولي مارفل مانسفيلدت من جامعة كوبنهاغن: "في 67% من الدراسات التي راجعناها، وجدنا أن الناس يقللون الأنشطة البدنية في حياتهم اليومية تعويضاً عن المزيد من التدريب".ويشمل ذلك المشي، وركوب الدراجات بشكل أقل، واستخدام المصعد بدل السلالم.وراجعت مانسفيلدت وزملاؤها 24 دراسة وبحثاً عن مستوى النشاط البدني وعلاقته بإنقاص الوزن.ووفق "مديكال إكسبريس"، وجدت النتائج أن هذا الانخفاض في النشاط البدني اليومي، جعل المتدربين يتخلصون من وزن أقل بـ 22% من المنتظر من برنامج التدريب الرياضي للتخسيس.وقالت مانسفيلدت: "من الناحية النظرية، فإن نقص الطاقة الناتج عن ممارسة المزيد من التمارين الرياضية يجب أن يؤدي إلى إنقاص الوزن. ولكن من الناحية العملية، نرى أن الأمرين نادراً ما يرتبطان، وأن التخلص من الوزن ب الرياضة غالباً ما يكون أقل من المتوقع".