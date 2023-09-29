Advertisement

صحة

طريقة جديدة لتحسين قدرة الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومكافحتها

Lebanon 24
29-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1112174-638316188007266396.jpeg
Doc-P-1112174-638316188007266396.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصل علماء أميركيون إلى اكتشاف مفاجئ يمكن أن يحدث ثورة في الطريقة التي نعالج بها السرطان، وذلك عبر استعمال عضية خلوية اسمها "الميتوكوندريا".

والميتوكوندريا (المتقدرات) هي أحد المكونات الداخلية الدقيقة للخلايا الحيوانية والنباتية المسؤولة عن توليد الطاقة بالخلية عبر إنزيمات لإتمام مختلف عمليات التنفس والتمثيل الغذائي من بناء وهدم.
Advertisement

وكشف باحثون من معهد سالك في سان دييغو عن طريقة جديدة لتحسين قدرة الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومكافحتها، واعدين بجعل العلاج المناعي في متناول نطاق أوسع من المرضى.

ونشرت الدراسة في مجلة ساينس، وكتبت عنها مجلة نيوزويك.

تقييد تدفق الطاقة
وفي الدراسة قام الباحثون بإحداث تغييرات في الميتوكوندريا لتقييد تدفق الطاقة، وأدى ذلك إلى تراكم مادة تسمى "السكسينات".

وللسكسينات عدد من الأدوار في جميع أنحاء الخلية، منها تنظيم التعبير الجيني، ومن خلال زيادة تركيز السكسينات في الخلية تمكن الباحثون من زيادة التعبير عن جينات معينة تشارك في التواصل مع الجهاز المناعي، فيما تقوم الخلايا "الشرطية" في الجهاز المناعي بـ"دوريات" في أجسادنا تعرض خلايانا مجموعة من الجزيئات على أسطحها، والتي تعمل كنوع من الهوية الجزيئية للإشارة إلى أنها صحية، يتم أخذ عينات من هذه الجزيئات بشكل عشوائي من داخل الخلية، ويتم تثبيتها بواسطة هياكل خاصة على سطح الخلية تسمى البروتينات السكرية.

إن إعادة توصيل الميتوكوندريا لإنتاج مستويات أعلى من السكسينات تؤدي إلى زيادة عدد البروتينات السكرية على سطح الخلية، مما يعني إمكانية أخذ مزيد من المكونات من داخل الخلية، وهذا يعني أنه إذا كانت هناك أي طفرات مراوغة تطفو داخل الخلية فمن المرجح أن يلتقطها الجهاز المناعي، وبعبارة أخرى يصبح من الصعب على الخلايا السرطانية الهروب من أجهزتنا المناعية.

وقالت سوزان كيش المؤلفة الرئيسية المشاركة في الدراسة "هذه التغييرات تحول الورم بشكل أساسي إلى شيء يمكن للجهاز المناعي التعرف عليه، وقد يكون لذلك تأثير كبير جدا في مجال العلاج المناعي".

وقال الخبير في إعادة برمجة الميتوكوندريا في السرطان بجامعة غلاسكو ومعهد بيتسون لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، توم ماكفيكار، "تلعب الميتوكوندريا دوراً متعدد الأوجه في السرطان".

وعلى سبيل المثال تقود الميتوكوندريا عملية التخليق الحيوي للجزيئات الكبيرة (مثل الدهون والعناصر الأساسية للحمض النووي) التي تعتبر ضرورية لنمو الخلايا السرطانية وانتشارها.

كما أن الميتوكوندريا مهمة لبقاء الخلايا السرطانية في البيئات الدقيقة القاسية وفي الاستجابة للعلاجات المضادة للسرطان، إنها تنظم التوازن الداخلي للخلايا ومسارات موت الخلايا والمسارات الالتهابية.

لا تزال كيفية توجيه عملية إعادة توصيل الميتوكوندريا هذه لاستهداف الخلايا السرطانية تمثل تحدياً.

وقالت كيش إن هذه المستقلبات المحددة يمكن توصيلها إلى الخلية بطرق مختلفة، مما يوفر طرقاً عدة محتملة لتوصيل الدواء.

وأضافت "لقد أظهرنا أنه يمكننا توفير السكسينات للخلايا خارجياً والحصول على نفس التأثيرات، لذلك يمكن أن تأتي السكسينات من خارج الخلية أو داخلها".

وبينما يتعين القيام بمزيد من العمل لتحويل هذه النتائج إلى ممارسة سريرية يمكن تطبيقها على المرضى فإن هذا الاكتشاف يوفر وسيلة جديدة ومثيرة لحلول العلاج المستقبلية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:00 | 2023-09-29
12:13 | 2023-09-29
08:00 | 2023-09-29
05:52 | 2023-09-29
03:49 | 2023-09-29
02:05 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24