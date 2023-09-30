Advertisement

صحة

الدوبامين الذكي.. دراسة تكشف طرق استجابته وتكيفه مع الظروف المحيطة

Lebanon 24
30-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1112338-638316752501360018.jpg
Doc-P-1112338-638316752501360018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة كورنيل الأميركية أن الدوبامين يعطي أولوية لحاجة دون الأخرى عندما يواجَه بضرورة تحقيق هدفين في الوقت ذاته وفق نظام خاص به.

والدوبامين هو مادة كيميائية أو هرمون موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان يعزز من الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى كونه ناقلًا عصبيًا، أي أنّه يرسل إشارات بين الجسم والدماغ.
Advertisement

هذا الاكتشاف جاء بعد اختبار أجراه العلماء على عصافير الزيبرا التي عُزلت وتم جعلها تعطش ثم دُربت الذكور منها على نظام مكافأة معين.
 
أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة كورنيل الأميركية أن الدوبامين يعطي أولوية لحاجة دون الأخرى عندما يواجَه بضرورة تحقيق هدفين في الوقت ذاته وفق نظام خاص به.

والدوبامين هو مادة كيميائية أو هرمون موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان يعزز من الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى كونه ناقلًا عصبيًا، أي أنّه يرسل إشارات بين الجسم والدماغ.

هذا الاكتشاف جاء بعد اختبار أجراه العلماء على عصافير الزيبرا التي عُزلت وتم جعلها تعطش ثم دُربت الذكور منها على نظام مكافأة معين. (العربي) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:30 | 2023-09-30
11:00 | 2023-09-30
04:00 | 2023-09-30
01:02 | 2023-09-30
23:09 | 2023-09-29
16:00 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24