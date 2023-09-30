الدوبامين الذكي.. دراسة تكشف طرق استجابته وتكيفه مع الظروف المحيطة





والدوبامين هو مادة كيميائية أو هرمون موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان يعزز من الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى كونه ناقلًا عصبيًا، أي أنّه يرسل إشارات بين الجسم والدماغ.

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هذا الاكتشاف جاء بعد اختبار أجراه العلماء على عصافير الزيبرا التي عُزلت وتم جعلها تعطش ثم دُربت الذكور منها على نظام مكافأة معين. أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة كورنيل الأميركية أن الدوبامين يعطي أولوية لحاجة دون الأخرى عندما يواجَه بضرورة تحقيق هدفين في الوقت ذاته وفق نظام خاص به.والدوبامين هو مادة كيميائية أو هرمون موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان يعزز من الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى كونه ناقلًا عصبيًا، أي أنّه يرسل إشارات بين الجسم والدماغ.هذا الاكتشاف جاء بعد اختبار أجراه العلماء على عصافير الزيبرا التي عُزلت وتم جعلها تعطش ثم دُربت الذكور منها على نظام مكافأة معين.

أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة كورنيل الأميركية أن الدوبامين يعطي أولوية لحاجة دون الأخرى عندما يواجَه بضرورة تحقيق هدفين في الوقت ذاته وفق نظام خاص به.



والدوبامين هو مادة كيميائية أو هرمون موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان يعزز من الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى كونه ناقلًا عصبيًا، أي أنّه يرسل إشارات بين الجسم والدماغ.



هذا الاكتشاف جاء بعد اختبار أجراه العلماء على عصافير الزيبرا التي عُزلت وتم جعلها تعطش ثم دُربت الذكور منها على نظام مكافأة معين. (العربي)