إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحدّث ملصقات عقار "أوزمبيك" الشهير لإنقاص الوزن

قامت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بتحديث الملصق الخاص بعقار "أوزمبيك" المخصص لمرض السكري للاعتراف ببلاغات حول حالات انسداد الأمعاء لدى بعض من مستخدميه.



نال عقار "أوزمبيك" (Ozempic) ونظيره "ويجوفي" (Wegovy)، وكلاهما مُعتمد لإنقاص الوزن، شهرة في الآونة الأخيرة.

Advertisement



ويستخدم كلاهما دواءً يُدعى "سيماغلوتيد"، وهو جزء من عائلة الأدوية المعروفة باسم "ناهضات GLP-1"، التي تعمل عن طريق محاكاة هرمون يصنعه الجسم بشكل طبيعي لإبطاء مرور الطعام عبر المعدة، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.





وفي بيان لـCNN، صرّحت شركة الأدوية "Novo Nordisk " المصنعة لعقار "أوزمبيك" وعقار "ويجوفي" المشابه له، أنّ سلامة المرضى تعد أولوية قصوى، وأنّها تعمل بشكلٍ وثيق مع إدارة الغذاء والدواء "لمراقبة ملف السلامة باستمرار" لأدويتها. نال عقار "أوزمبيك" (Ozempic) ونظيره "ويجوفي" (Wegovy)، وكلاهما مُعتمد لإنقاص الوزن، شهرة في الآونة الأخيرة.ويستخدم كلاهما دواءً يُدعى "سيماغلوتيد"، وهو جزء من عائلة الأدوية المعروفة باسم "ناهضات GLP-1"، التي تعمل عن طريق محاكاة هرمون يصنعه الجسم بشكل طبيعي لإبطاء مرور الطعام عبر المعدة، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.وفي بيان لـCNN، صرّحت شركة الأدوية "Novo Nordisk " المصنعة لعقار "أوزمبيك" وعقار "ويجوفي" المشابه له، أنّ سلامة المرضى تعد أولوية قصوى، وأنّها تعمل بشكلٍ وثيق مع إدارة الغذاء والدواء "لمراقبة ملف السلامة باستمرار" لأدويتها.



وقالت الشركة: "تدعم شركة Novo Nordisk سلامة وفعالية عقار أوزمبيك، وجميع أدويتنا عند استخدامها بما يتوافق مع ملصق تعليمات المنتج، وتوجيهات الاستخدام المعتمدة".



تشير الملصقات على عقار "ويجوفي"، وعقار مرض السكر ي "مونجارو" (Mounjaro)، إلى وجود تقارير عن حالة تسمى العلوص (انسداد الأمعاء) لدى بعض مستخدميه.



وجرى تحديث ملصق عقار "أوزمبيك" للإشارة إلى الأمر ذاته.



وذكر المصلق: "نظرًا للتبليغ عن هذه التفاعلات طوعيًا من قبل مجموعة سكانية ذات حجم غير معروف، ليس من الممكن دائمًا تقدير تكرارها بشكلٍ موثوق، أو إنشاء علاقة سببية مع التعرض للدواء".



وأبلغ بعض الأشخاص الذين يستخدمون عقار "أوزمبيك" وعقار "ويجوفي" أيضًا عن تطور حالة تسمى شلل المعدة.



ويعتقد الخبراء أنّ هذه الحالات نادرة، وقد لا تكون نتيجة مباشرة لاستهلاك الأدوية نفسها.



وردًا على هذه الادعاءات، صرحت شركة "Novo Nordisk" لـ CNN في حزيران الماضي أنّه تمت دراسة "ناهضات GLP-1" على نطاق واسع، مع استخدامها لسنوات.



قالت الشركة في بيان: "إنّ أحداث الجهاز الهضمي تعد آثارًا جانبية معروفة لفئة GLP-1".



وأوضحت أنّه "بالنسبة لسيماغلوتيد، فإن غالبية الآثار الجانبية للجهاز الهضمي خفيفة إلى معتدلة الشدة وقصيرة المدة. ومن المعروف أن GLP-1 يتسبب في تأخير إفراغ المعدة، كما هو مذكور في ملصق كل دواء من أدوية GLP-1 RA الخاصة بنا. ويتم إدراج أعراض تأخر إفراغ المعدة، والغثيان، والتقيؤ كآثار جانبية".



وقامت امرأة من ولاية لويزيانا الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد شركتي "Novo Nordisk" و"Eli Lilly" بسبب ما تدّعي أنّها "أحداث خطيرة في الجهاز الهضمي" أُصيبت بها نتيجة استخدام عقاري "أوزمبيك" و"مونجارو".