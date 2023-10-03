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صحة

دواء جديد يعالج السرطان بالضوء

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:50
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونته على "تليغرام" بدء إنتاج أدوية لعلاج السرطان باستخدام الضوء.

وقال سوبيانين: "في المراحل المبكرة من المرض، يمكن أن تحل طريقة العلاج هذه محل الجراحة الكلاسيكية حيث يتم إعطاء الدواء المريض، ليتراكم في الخلايا السرطانية، ثم يتم تفعيله بواسطة الليزر أو إشعاع LED، ثم يتم تدمير الورم الخبيث بالكامل تقريبا."
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وأضاف أن إحدى شركات موسكو تخطط لإنتاج ما يصل إلى 40 ألف زجاجة سنويا. واستطرد قائلا: "سنقوم بتغطية احتياجات العلاج الضوئي الديناميكي في روسيا".

بدورها، قالت إيرينا بوبروفا، رئيسة المنظمة الاجتماعية لمساعدة المرضى المصابين بالسرطان، إن "الطريقة الديناميكية الضوئية تحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك بين مرضى سرطان الثدي لأنها تسمح بالحافظ على الأنسجة." وأضافت أن العلاج يُظهر في الوقت الراهن فعاليته بإزالته لعملية تشكل الأورام.
 
 
وعلّقت بوروفوفا على بدء إنتاج الأدوية المضادة لأمراض السرطان في شركة موسكو، قائلة إن "تشغيل قدراتنا الخاصة في هذا المجال هو أمر رائع"، مشيرة الى أن "حصة الأسد من الأدوية في مجال مكافحة السرطان هي الأجنبية الصنع".

من جهته، قال طبيب أمراض السرطان د. أندريه بيليف إن "طريقة العلاج الديناميكي الضوئي كانت منذ فترة طويلة في حوزة الأطباء. ويتم استخدامها لعلاج أورام الجلد، والأمراض النسائية، وعلى سبيل المثال في حال وجود خلل التنسج العنقي، وفي المراحل المبكرة من سرطان المعدة"، مضيفاً أن "الطريقة تستخدم حصرا في المراحل المبكرة ولعلاج أنواع معيّنة فقط من الأورام الخبيثة" وتابع :"هذا ليس دواء سحريا".

 
كذلك، أكد جراح الأورام الكفوء أندريه كورزيكوف، أن "الجراحة الديناميكية الضوئية هي أحد الأساليب الشائعة لمكافحة الأورام الخبيثة".
 
وأوضح في مقابلة مع صحيفة " فيدوموستي" إن هذه هي  أمراض جلدية في المقام الأول، وغالبا ما تستخدم تلك الطريقة في علاج سرطان الخلايا القاعدية. وتستخدم كذلك في العمليات الشائعة عندما يكون لدى المريض عدد كبير من الآفات. وقي حال علاج كبار السن، عندما تكون الطرق الأخرى أقل ملاءمة. ولكن من السهل جدا تحمل هذه الجراحة، غير أنها بالطبع إجراء غالي الثمن.
 
 
وأضاف أن عقار موسكو للعلاج الديناميكي الضوئي له مثيلات أجنبية.
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