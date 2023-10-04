يمكن أن بصيب الكبار والأطفال.. أعراض مرض هشاشة العظام

Advertisement

هشاشة العظام؛ مرض يجعل العظام ضعيفة، وهذا يزيد من خطر إصابتك بكسر في العظام.وهشاشة العظام مرض "صامت" لأنه قد لا تظهر عليك أعراض، وقد لا تعرف حتى أنك مصاب بالمرض حتى يكسر عظم لك، وذلك وفقاً للمعهد الوطني لالتهاب المفاصل والأمراض العضلية الهيكلية والأمراض الجلدية بالولايات المتحدة الأميركية.تؤثر هشاشة العظام على النساء والرجال. ويمكن أن تحدث هشاشة العظام في أي عمر، رغم أنك تصبح أكثر عرضة للخطر مع تقدمك في السن. وبالنسبة للعديد من النساء، يبدأ المرض في التطور قبل عام أو عامين من انقطاع الطمث.ولأن النساء يصبن بهشاشة العظام أكثر من الرجال، يعتقد الكثير من الرجال أنهم لن يصابوا بالمرض. لكن كبار السن من الرجال والنساء معرضون لخطر الإصابة بالمرض.أعراض هشاشة العظام:تشمل الأعراض آلاما شديدة، أو فقدان الطول، أو الانحناء.قد تنكسر العظام المصابة بهشاشة العظام بسهولة شديدة أو نتيجة لما يلي:* السقوط البسيط الذي لا يسبب عادة كسرا في العظام السليمة.* الضغوط الطبيعية مثل الانحناء أو الرفع أو حتى السعال.ويمكن أن تحدث كسور هشاشة العظام في أي عظمة ولكنها تحدث غالباً في:* عظام الورك.* الفقرات في العمود الفقري.* الرسغ.وتحدث هشاشة العظام عندما لا يتم تكوين أنسجة عظمية جديدة بنفس سرعة فقدان الأنسجة العظمية القديمة. عندما يحدث هذا، يتم فقدان الكثير من العظام وتصبح العظام ضعيفة.وهناك عوامل معينة قد تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، من بينها عوامل لا يمكنك تغييرها، وعوامل أخرى قد تتمكن من تغييرها.* الجنس: المرأة أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. ومع ذلك، الرجال معرضون للخطر، خاصة بعد سن الـ70.* العمر: مع تقدمك في العمر، يمكن أن تصبح عظامك أضعف.* مقاس الجسم: النساء والرجال النحيفون وذوو العظام الرقيقة أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.* تاريخ العائلة: قد يزيد خطر إصابتك بهشاشة العظام وكسور العظام إذا كان أحد والديك لديه تاريخ من هشاشة العظام أو كسر في الورك.* التغيرات في الهرمونات: انخفاض مستويات بعض الهرمونات يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام.* النظام الغذائي: اتباع نظام غذائي منخفض في الكالسيوم وفيتامين "د" يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام. قد يؤدي اتباع نظام غذائي أكثر من اللازم أو الحصول على القليل جدا من البروتين إلى زيادة خطر الإصابة بفقدان العظام وهشاشتها.* الأدوية: استخدام بعض الأدوية على المدى الطويل قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفقدان العظام وهشاشة العظام، مثل الغلايكورتيكويدات.* نمط الحياة: يمكن أن يكون أسلوب الحياة الصحي مهما للحفاظ على قوة العظام. وتشمل تغييرات نمط الحياة التي قد تسبب فقدان العظام عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ وعدم النشاط لفترات طويلة من الزمن، شرب الخمر، والتدخين.كيف يتم تشخيص هشاشة العظام؟الاختبار الأكثر شيوعاً المستخدم لقياس كثافة المعادن في العظام وتشخيص هشاشة العظام هو قياس امتصاص الأشعة السينية المركزي مزدوج الطاقة (DXA أو DEXA).ويستخدم الاختبار كمية صغيرة من الأشعة السينية لقياس كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى الموجودة في منطقة معينة من عظامك.علاج هشاشة العظامأهداف علاج هشاشة العظام هي إبطاء أو إيقاف فقدان العظام ومنع كسرها. وقد يوصي طبيبك بما يلي:* نظام غذائي صحي.* ممارسة الرياضة.* تجنب التدخين.* العمل على منع السقوط للمساعدة في الوقاية من الكسور.* تناول الأدوية.* إذا كنت تعاني من هشاشة العظام بسبب حالة أخرى، فتعاون مع طبيبك لعلاج السبب الأساسي.جزء مهم من علاج هشاشة العظام هو تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، والذي يشمل:* الكثير من الفواكه والخضروات.* كمية مناسبة من السعرات الحرارية لعمرك وطولك ووزنك. تحدث مع طبيبك حول كمية السعرات الحرارية التي تحتاجها كل يوم للحفاظ على وزن صحي.* الأطعمة والسوائل التي تشمل الكالسيوم وفيتامين "د" والبروتين مثل: منتجات الألبان قليلة الدسم. والخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، مثل الملفوف الصيني، والكرنب، واللفت. بروكلي والسردين والسلمون مع العظام.* الأطعمة المدعمة بالكالسيوم مثل حليب الصويا والتوفو وعصير البرتقال والحبوب والخبز.* يساعد فيتامين "د" جسمك على امتصاص الكالسيوم. وتحتوي بعض الأطعمة بشكل طبيعي على ما يكفي من فيتامين "د"، بما في ذلك الأسماك الدهنية وزيوت السمك وصفار البيض والكبد. وتحتوي الأطعمة الأخرى علىالرياضة وهشاشة العظام* تعتبر التمارين الرياضية جزءا مهما من برنامج علاج هشاشة العظام. وأثناء مرحلة الطفولة والبلوغ، يمكن للتمارين مثل المشي أو الرقص أو رفع الأثقال أن تجعل العظام أقوى. بالنسبة لكبار السن، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة على الحفاظ على قوة العضلات وتحسين التنسيق والتوازن، مما يمكن أن يساعد في تقليل فرصتك في السقوط.* الأدوية وهشاشة العظام* قد يصف طبيبك أدوية لهشاشة العظام. وسوف يناقش طبيبك الخيار الأفضل لك، مع الأخذ في الاعتبار عمرك وجنسك وصحتك العامة وكمية العظام التي فقدتها.* الوقاية من هشاشة العظام* يمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في الوقاية من هشاشة العظام وكسور العظام عن طريق:* ممارسة تمارين رفع الأثقال.* عدم شرب الخمر.* الإقلاع عن التدخين.* تناول الأدوية الخاصة بك، إذا كانت موصوفة لك.* تناول نظام غذائي متوازن غني بالكالسيوم وفيتامين د.* هشاشة العظام عند الأطفال* هشاشة العظام غير شائعة لدى الأطفال والمراهقين، رغم أن الأعداد الدقيقة للشباب المصابين بهذه الحالة غير معروفة. وعادة ما يكون سبب هشاشة العظام عند الأطفال مرضا أو حالة كامنة أو بسبب الأدوية التي يتناولها الطفل.* منذ الولادة وحتى العشرينيات من العمر، يكتسب معظم الأشخاص كتلة العظام بشكل ثابت حتى تصل عظامهم إلى ذروة قوتها وكثافتها. وكلما زادت كتلة العظام القصوى لديهم، انخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.* فيتامين "د"، بما في ذلك الحليب والحبوب.أعراض هشاشة العظام عند الأطفال:تتطور هشاشة العظام عند الأطفال خلال سنوات بناء العظام الرئيسية ويمكن أن تؤثر على نمو الطفل وتطوره. ويمكن أن تقود إلى:* فقدان الطول أو تأخر النمو.* ارتفاع خطر الإصابة بالكسور.ما الذي يسبب هشاشة العظام عند الأطفال؟عادة ما يكون سبب هشاشة العظام عند الشباب بسبب حالة طبية كامنة، أو الأدوية المستخدمة لعلاج مرض، أو سلوكيات معينة تتعلق بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة.بعض الأمراض التي يمكن أن تؤثر على كتلة العظام وتزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام عند الأطفال تشمل:* مرض الاضطرابات الهضمية.* الشلل الدماغي.* التليف الكيسي.* اضطرابات الأكل.* التهاب المفاصل الرثياني الشبابي.* المرض الكلوي.بعض الأدوية لهذه الأمراض وغيرها التي يمكن أن تؤثر على كتلة العظام تشمل:* الأدوية المضادة للاختلاج (تستخدم لمنع أو علاج النوبات).* الكورتيكوستيرويدات.* السيكلوسبورين.* الأدوية التي تثبط جهاز المناعة.ويمكن أن تؤثر بعض السلوكيات أيضاً على كثافة المعادن في عظام الأطفال وخطر الإصابة بهشاشة العظام، مثل:* عدم النشاط لفترة طويلة بسبب إصابة أو مرض آخر، مثل الشلل الدماغي.* تناول نظام غذائي غير صحي، خاصة إذا كان لا يحتوي على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين "د".* ممارسة الرياضة بكثرة، خاصة إذا كانت تؤدي إلى توقف الدورة الشهرية لدى الفتاة المراهقة.علاج هشاشة العظام عند الأطفالفي حالة هشاشة العظام عند الأطفال، من المهم تحديد الأسباب الكامنة المعروفة وعلاجها. أيضاً، إذا كان طفلك يتناول دواء يمكن أن يخفض كتلة العظام، فقد يختار الطبيب أقل جرعة ممكنة للسيطرة على المرض لتقليل تأثيره على صحة العظام.بالإضافة إلى ذلك، قد يستفيد طفلك من نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د (أو المكملات الغذائية) والنشاط البدني.الأدوية التي تمت الموافقة عليها من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأميركية" (FDA) لعلاج هشاشة العظام لدى البالغين تستخدم أحياناً لعلاج هشاشة العظام لدى الأحداث. وقد يوصي الأطباء بهذه الأدوية للأطفال الذين أصيبوا بعدة كسور في الفقرات وألم شديد في العظام.كيف تتغير كتلة العظام مع تقدم العمر؟يتكون العظم من أنسجة حية تتغير باستمرار، حيث يتم تكسير العظام القديمة وتكوين عظام جديدة في مكانها (إعادة البناء). ويتم إعادة تشكيل جميع العظام تقريبا عند البالغين كل 10 سنوات. ويتم فقدان كتلة العظام عندما يكون هناك خلل في التوازن بين انهيار العظام وتكوين العظام، حيث يتم تكسير المزيد من العظام أكثر مما يتم تكوينه. ويحدث هذا الخلل مع الشيخوخة وغيرها من الحالات.ويتم اكتساب كتلة العظام أثناء النمو وعادة ما تصل إلى ذروتها في العشرينيات من العمر. وتكون ذروة الكتلة العظمية أعلى عموماً عند الرجال منها عند النساء. ورغم أن الرجال والنساء يفقدون كتلة العظام مع تقدم العمر، فإن فقدان العظام عادة ما يكون أبطأ عند الرجال منه عند النساء، ويرجع ذلك جزئيا إلى هرمون الأستروجين الذي تفقده النساء بعد انقطاع الطمث.هل تؤدي هشاشة العظام إلى الكسور عند الرجال؟يعد انخفاض كثافة العظام وقوتها عامل خطر رئيسي للكسور لدى الرجال والنساء على حد سواء، وتصبح الكسور أكثر شيوعا مع تقدم العمر. لكن الزيادة في الكسور التي تحدث مع الشيخوخة تبدأ في وقت متأخر عند الرجال مقارنة بالنساء لأن الرجال لديهم كتلة عظمية أكبر في البداية، ويكون فقدان العظام أبطأ عند الرجال.ويصاب الرجال الأكبر سناً بعدد أقل من الكسور بسبب هشاشة العظام. ولكن الرجال الذين يعانون من كسر كبير (على سبيل المثال، كسر الورك) هم أكثر عرضة للمضاعفات والوفاة نتيجة لذلك من النساء.ما عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى الرجال؟لدى الرجال بعض عوامل الخطر نفسها للإصابة بهشاشة العظام مثل النساء، بما في ذلك:* الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري أو التهاب المفاصل الروماتويدي.* الاستخدام المنتظم لبعض الأدوية، مثل الغلايكورتيكويدات.* مرض باركنسون والحالات الأخرى التي تؤثر على الوظيفة العصبية.* انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية التستوستيرون والأستروجين.* العادات غير الصحية، مثل التدخين.* ضعف العضلات.* أن يكون عمر الرجل 70 عاماً أو أكبر.