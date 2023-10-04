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صحة

مشروبات منزلية لخفض ضغط الدم المرتفع

Lebanon 24
04-10-2023 | 14:00
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يلعب النظام الغذائي دوراً حاسماً في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، كما أن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

وإحدى النصائح الأكثر شيوعاً هي تجنب الإفراط في تناول الملح والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والتحول إلى نمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

 

كذلك يوصي الخبراء بتناول أحد المشروبات التالية، التي تقلل من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى: 

 
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1-الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، والتي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم.

2- شاي الزنجبيل

إلى ذلك أشارت نتائج بعض الدراسات العلمية إلى أن تناول شاي الزنجبيل يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

3- الكركديه

في موازاة ذلك يشتهر مشروب الكركديه بقدرته على خفض ضغط الدم، لأنه يحتوي على مركبات تسمى الأنثوسيانين والفلافونويد، التي ثبت أنها تقلل من ارتفاع ضغط الدم.

4-عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، والتي ثبت أنها تعمل كمخفف للدم ويمكن أن تقلل أيضًا من ضغط الدم.

5-منقوع بذور الشيا

ويُقال أن بذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم. (العربية)

 

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