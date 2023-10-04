4 أطعمة احذرها...بينها الفاكهة والخضار المقطعة مسبقاً

حذر خبراء سلامة الأغذية من تناول 4 أطعمة شهيرة تباع في محلات البقالة، ويتم استخدامها في الكثير من الأطباق، وقد يفاجئك بعضها.
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فقد كشف كل من كالي كنيل، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ديلاوير، والدكتور بريان كووك لي، كيميائي الأغذية، عن الأطعمة المحظورة وهي كالتالي:
1- البراعم الخام: إذا كنت من محبي إضافة أشياء مثل براعم البرسيم كزينة على خبز الأفوكادو والسندويتشات، فقد تبين أن مخاطرها قد تفوق فوائدها خصوصا النية منها.
2- الحليب غير المبستر: هناك الكثير من الأشخاص الذين يروجون للحليب الخام على أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة، لكن الأمر لا يستحق المخاطرة، لأن هناك الكثير من الكائنات المسببة للأمراض التي لا تزال على قيد الحياة في هذا المشروب.