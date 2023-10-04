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صحة

4 أطعمة احذرها...بينها الفاكهة والخضار المقطعة مسبقاً

Lebanon 24
04-10-2023 | 16:00
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حذر خبراء سلامة الأغذية من تناول 4 أطعمة شهيرة تباع في محلات البقالة، ويتم استخدامها في الكثير من الأطباق، وقد يفاجئك بعضها.

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فقد كشف كل من كالي كنيل، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ديلاوير، والدكتور بريان كووك لي، كيميائي الأغذية، عن الأطعمة المحظورة وهي كالتالي:


1- البراعم الخام: إذا كنت من محبي إضافة أشياء مثل براعم البرسيم كزينة على خبز الأفوكادو والسندويتشات، فقد تبين أن مخاطرها قد تفوق فوائدها خصوصا النية منها.

2- الحليب غير المبستر: هناك الكثير من الأشخاص الذين يروجون للحليب الخام على أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة، لكن الأمر لا يستحق المخاطرة، لأن هناك الكثير من الكائنات المسببة للأمراض التي لا تزال على قيد الحياة في هذا المشروب.

ومعظم الحليب المباع اليوم مبستر، مما يعني أنه تم تسخينه لفترة معينة من الوقت إلى درجة حرارة معينة لضمان قتل أي بكتيريا ضارة.

3 - المنتجات المقطعة مسبقاً: يقترح خبراء التغذية غسل المنتجات المقطعة مسبقاً قبل تناولها، وهو ما أكده مركز السيطرة على الأمراض، لأنها يمكن أن تحتوي على البكتيريا.

 

4 - بار الطعام الجاهز الساخن

على الرغم من أن الطعام الذي يتم تقديمه في البار الساخن ليس سيئا تمامًا، فمن المهم الانتباه إلى بعض الطرق التي يتم الحفاظ عليها حيث يجب أن تبقى جميع الأطعمة الساخنة في البار عند درجة حرارة 140 درجة فهرنهايت أو أعلى، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية. (العربية)

 

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