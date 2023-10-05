أغربها الموز والأرز... أطعمة تجنب تناولها مع الماء!

يميل البعض إلى شرب الماء أثناء تناول الطعام لكن يوجد بعض الأطعمة، التي يمكن أن تصبح ضارة عند تناولها مع الماء. إن هناك عددا قليلا من التركيبات، التي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم وعدم الراحة. نشرت صحيفة Times of India قائمة تتضمن خمس أطعمة لا ينبغي تناولها مع الماء، كما يلي:

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1. الموز

يحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، لذا فإن تناولها مع الكثير من الماء يمكن أن يخفف من العصارة المعدية في المعدة، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء عملية الهضم. ينصح الخبراء بتناول الموز بمفرده أو مع الأطعمة التي تكمل قوامه ونكهته.





2. الحمضيات

إن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت والليمون هي بالفعل عصيرية وتحتوي على الكثير من الماء. يؤدي استهلاك الفاكهة الحمضية مع الماء الزائد إلى عدم الراحة في المعدة أو الشعور بالامتلاء. ومن الأفضل الاستمتاع بها باعتدال والانتظار قليلاً قبل شرب الماء.





3. الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، ويشتهر الزبادي كأحد منتجات الألبان المفيدة لصحة الأمعاء. إن شرب الماء مباشرة بعد تناول الزبادي يمكن أن يؤدي إلى التخلص من البروبيوتيك ويقلل من فعاليته. إذا كان الشخص يرغب في شرب شيء ما مع الزبادي، فيمكن أن يكتفي برشفة صغيرة من الماء أو أن يختار زبادي منكهًا مخففًا بالفعل بالسائل.





4. الأطعمة الحارة

يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار أو الصلصات الحارة، عدم الراحة عند دمجها مع كميات كبيرة من الماء. ينشر الماء الحرارة ويجعل الإحساس بالحرقان أسوأ. تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي خيارات أفضل لتبريد الفم عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.





5. الأرز

إن شرب كميات كبيرة من الماء مع الأرز يمكن أن يخفف من أحماض المعدة اللازمة لعملية الهضم السليمة. في حين أنه من الجيد تناول كوب من الماء قبل أو بعد تناول الأرز، ينصح الخبراء بتجنب شرب الكثير أثناء تناول وجبة تشتمل على الأرز. ينبغي ترك بعض الوقت حتى يتم هضم الأرز قبل شرب المزيد من الماء.