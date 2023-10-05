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صحة

تمارين بسيطة لتجنب طقطقة الرقبة

Lebanon 24
05-10-2023 | 09:30
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قد يؤدي تحريك الرأس إلى اليمين أو اليسار إلى صدور طقطقة الرقبة في بعض الأحيان، وعادة لا تشير هذه الطقطقة إلى أمر خطيرا.

 وأوضح رامين ناظمي، أخصائي تقويم العظام بمدينة إيسن الألمانية قائلا: "طقطقة الرقبة ليست أمرا سيئا على الإطلاق، وغالبا ما تكون إشارة على الإصابة بالتوتر".

عند حدوث طقطقة الرقبة ولم تكن هناك أية شكاوى أخرى، فإنه يتعين على المرء الاهتمام بالمزيد من الحركة والنشاط في الحياة اليومية، وخاصة في نطاق الرقبة والكتفين، وأضاف جراح العظام قائلا: "من المهم أن يتم تعزيز الحركة والنشاط أثناء العمل".
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لتقوية عضلات الرقبة يمكن للموظف أداء بعض التمارين البسيطة، من خلال الاحتفاظ بالذراعين بشكل عمودي بجانب الأذن، وبعد ذلك يتم مسك المرفقين باليدين، وعندئذ يتم تشكيل إطار حول الرأس بالذراعين.

ويعد تمرين "عنق البجعة" من التمارين الجيدة لإرخاء عضلات الرقبة، ويمكن القيام بذلك من الجلوس على الجزء الأمامي من سطح المقعد، مع الاحتفاظ بالجزء العلوي من الجسم في وضع قائم مع الإمساك بسطح المقعد باليدين، وبعد ذلك يتم خفض الكتفين ببطء إلى الخلف، مع تمديد الرقبة لأعلى في اتجاه السقف، ويتم تكرار هذا التمرين عدة مرات.

وأضاف أخصائي تقويم العظام رامين ناظمي أن تمرين تدوير الكتفين يساعد في تجنب التوتر أيضا، وللقيام بهذا التمرين يجب على الموظف أن يقف بشكل مستقيم، مع تدلي الذراعين بشكل غير محكوم، ويتم تدوير الكتفين إلى الأمام، بحيث يتم تكرار هذا التمرين 20 مرة، وبعد ذلك يتم تدوير الكتفين للخلف 20 مرة.

وفي الخطوة التالية يتم رفع الكتفين نحو الأذنين، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية لمدة خمس ثوان، ثم الرجوع إلى الوضع الطبيعي، ويتم تكرار هذا التمرين خمس مرات، وأشار أخصائي العلاج الطبيعي كارل كريستوفر بونتر على أن هناك الكثير من التمارين البسيطة لإرخاء العضلات في منطقة الكتفين والرقبة خلال ساعات العمل، ولكنها لا تغني بأي حال من الأحوال عن ممارسة النشاط الرياضي المعتاد.
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