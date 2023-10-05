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صحة

كيف يؤثّر هرمون التستيسترون على مرضى السكري؟

Lebanon 24
05-10-2023 | 23:00
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أشارت دراسة جديدة إلى أن العلاج ببدائل التستوستيرون ساعد الرجال المصابين بالسكري من النوع 2، وقد يفيد الجنسين أيضاً في تحسين مستوى السكر والكوليسترول بالدم.

 
وأجرى البحث فريق من مستشفيات ليستر وبارنسلي وبرمينغهام في بريطانيا ومركز أبحاث بريمرهافن في ألمانيا، وعُرضت النتائج ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للسكري في هامبورغ الذي سيختتم أعماله غداً.
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ووفق "مديكال نيوز توداي"، اقترح الباحثون أن سبب انخفاض نسبة السكر الصائم على مدى شهرين إلى 3 أشهر، يمكن أن يعزى إلى التأثير المستمر لهرمون التستوستيرون على مقاومة الأنسولين وتقليل الدهون.

وقال الفريق إنه قبل عقدين من الزمن اكتشف الباحثون وجود صلة بين انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال وانتشار مرض السكري من النوع 2.

وتوصلت النتائج إلى أن العلاج ببدائل هرمون التوستيسترون يقلل من مقاومة الأنسولين، ونسبة الغلوكوز بالدم، والكوليسترول، والسمنة، والوفيات، ويحسن نوعية الحياة، والوظيفة الجنسية.

كذلك، قال الباحثون: "إن استبدال هرمون التستوستيرون وتأثيراته الملحوظة على الطاقة والمزاج والرغبة الجنسية والنوم، يحفز بدوره الناس على اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة".

وعلى الرغم من عدم شيوع علاج حالة السكري بالتوستيسترون، أكد الباحثون أن تحسين مستوى الهرمون لدى الرجال والنساء على حد سواء، يحسن التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم ويزيد حساسية الأنسولين.
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