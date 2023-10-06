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صحة
دراسة: كوب واحد من الشاي الداكن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري
Lebanon 24
06-10-2023
|
10:00
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توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوب من الشاي الداكن (dark tea) يومياً يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر بالدم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 47%.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة أديلايد في أستراليا وجامعة جنوب شرق الصين، وتم عرضها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري "إي إيه إس دي" (EASD) في هامبورغ، الذي يعقد من الثاني إلى السادس من تشرين الأول الجاري، وكتب عنه موقع هيلث لاين.
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وارتبط استهلاك الشاي الداكن بانخفاض خطر الإصابة بما قبل السكري (Prediabetes) -أو ما يسمى "مقدمات السكري"- بنسبة 53%، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 47%.
و"ما قبل السكري" حالة تعني أن مستوى سكر الدم لدى المصاب أقل من تشخيصه بالإصابة بداء السكري، لكنه في الوقت نفسه أعلى من المستوى الطبيعي.
وعند عدم التعامل مع هده الحالة يؤدّي إلى إصابة الشخص بالسكري من النوع الثاني خلال 10 سنوات أو أقل.
والسكري من النوع الثاني مرض مزمن يقع بسبب حدوث مقاومة لهرمون الإنسولين المسؤول عن إدخال الغلوكوز للخلايا، مما يقود إلى تراكمه وارتفاعه في الدم، ويتسبب في مضاعفات كبيرة على صحة المريض.
وخطورة حالة "ما قبل السكري" تأتي من أنها تؤدي عادةً -إذا لم يتم التعامل معها بشكل ملائم- للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، مما يعرض الشخص لمضاعفاته مثل العمى وبتر الأطراف وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والسكتة الدماغية.
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